Cambia la classifica della Sprint Race del GP Qatar, l’ordine d’arrivo dopo la penalità di Leclerc Dopo la Sprint Race i commissari di gara della Sprint Race del Gp Qatar hanno sanzionato il pilota della Ferrari Charles Leclerc, che era arrivato settimo, e il canadese Lance Stroll. Si modifica l’ordine d’arrivo.

A cura di Alessio Morra

Un finale di gara complicato, con una sfilza di posizioni perse. Una strategia che si è rivelata deficitaria e una mazzata vera quasi un'ora dopo la Sprint Race per Charles Leclerc, che è stato penalizzato dai commissari per aver superato troppe volte i track limits e per questo precipita nella classifica finale e soprattutto esce dalla zona punti. Penalità pure per Stroll.

L'avvio della Sprint Race era stato promettente, ma pian piano le gomme hanno ‘mollato' la Ferrari che ha perso posizioni su posizioni. Hamilton nell'ultimo giro ha superato prima Leclerc e poi Sainz. Un doppio sorpasso che ha pesato tanto in ottica Costruttori, essendoci lotta tra Mercedes e Ferrari per il secondo posto.

Quando la gara è finita, Piastri ha tagliato per primo il traguardo davanti a Verstappen, diventato campione del mondo, è arrivata la comunicazione che sia Leclerc che Stroll era finiti sotto investigazione per aver superato troppe volte i track limits.

L'analisi è stata attenta. L'indagine ha portato alla ‘condanna' sia di Leclerc che di Stroll. Entrambi hanno ricevuto cinque secondi di penalità. Se per il canadese cambia poco, perché era fuori dalla zona punti, ha rilevanza. Perché Leclerc scivola così dal settimo al tredicesimo posto. E i due punti conquistati in pista sono svaniti. Beneficiano di questa penalità il tailandese Albon che sale al settimo posto, e porta a casa due punti, e Fernando Alonso, che entra tra i primi otto.

Per la Ferrari è un piccolo danno. Perché c'è la lotta con la Mercedes per il secondo posto, che conta tanto e in questa Sprint Race il bottino della Rossa di Maranello è magrissimo: tre punti ottenuti con Sainz contro i nove per le Frecce d'Argento, che quindi in questo momento si ritrovano con 26 punti di vantaggio.