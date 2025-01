Briatore non si accorge delle foto riservate sul tavolo e pubblica il video: clamoroso spoiler in F1 Gaffe per l’advisor dell’Alpine Flavio Briatore che pubblicando sui social stralci di una riunione interna alla scuderia ha inavvertitamente spoilerato immagini top-secret della nuova monoposto del team francese per il Mondiale di Formula 1 2025. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

In attesa della presentazione collettiva delle livree delle monoposto per il Mondiale di Formula 1 2025, come ogni anno in questo periodo all'interno di ognuno dei 10 team che saranno in griglia di partenza vige il massimo riserbo e la massima attenzione affinché nessun dettaglio della nuova macchina trapeli all'esterno. Cosa che, data la grande esperienza nel Circus, sa certamente bene Flavio Briatore, attuale numero uno dell'Alpine.

Cosa che però, probabilmente a causa della lunga assenza dalla F1 (è tornato a dirigere una scuderia a distanza da 15 anni dall'ultima volta mentre lo scorso campionato era già in corso), l'imprenditore piemontese sembra aver dimenticato. O, almeno, così pare dopo quanto avvenuto durante il primo meeting di questo 2025 con il reparto marketing team transalpino.

Flavio Briatore ha infatti deciso di pubblicare sui propri profili social scatti e video con stralci della riunione andata in scena nel quartier generale dell'Alpine senza però rendersi conto di cosa c'era sul tavolo.

E così online sono finite le foto che sembrano spoilerare la livrea delle monoposto con cui Pierre Gasly e il suo nuovo compagno di squadra Jack Doohan (su cui incombe però l'ombra dell'ultimo arrivato Franco Colapinto, ingaggiato proprio per volontà del manager italiano come pilota di riserva) correranno nel Mondiale di Formula 1 2025. Cioè quella livrea che dovrebbe rimanere tassativamente segreta fino alla presentazione collettiva organizzata dalla F1 a Londra per il prossimo 18 febbraio.

Ovviamente non è dato sapere se si tratta della soluzione definitiva o di bozze provvisorie, ma stando alle immagini spoilerate inavvertitamente da Flavio Briatore sembra che la nuova Alpine F1 2025 mantenga gli stessi colori utilizzati lo scorso anno (cioè il blu e il rosa) ma con una diversa distribuzione. Sulle foto presenti sul tavolo durante la riunione marketing ripresa dal video pubblicato sui social dal 74enne cuneese infatti tutta la parte anteriore della vettura è principalmente rosa mentre il blu è presente esclusivamente nelle pance e nella cosiddetta ‘zona Coca-Cola'.