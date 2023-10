Bezzecchi stupisce la MotoGP a 5 giorni dall’operazione, poi il brivido: “Mi sono bruciato il c**o” Nelle prove libere del GP dell’Indonesia della MotoGP 2023 Marco Bezzecchi è tornato a correre cinque giorni dopo essersi operato alla clavicola ed ha stupito tutti presentandosi come il più veloce tra i piloti Ducati. Nel finale delle FP2 però ha vissuto un brivido con una caduta che poteva avere conseguenze ben più gravi di quelle che ha avuto.

A cura di Michele Mazzeo

Domenica scorsa, subito dopo l'intervento chirurgico alla clavicola destra resosi necessario per un infortunio rimediato il giorno prima in una caduta durante un allenamento al Ranch di Valentino Rossi, le chance che Marco Bezzecchi prendesse parte al weekend del GP d'Indonesia della MotoGP 2023 erano davvero pochissime.

Il 24enne riminese è però andato oltre le più rosee aspettative dato che non soltanto, arrivando con un giorno di ritardo rispetto a tutti gli altri piloti, ha preso parte alle prove libere del venerdì sul circuito di Mandalika ma è anche apparso velocissimo tanto da mettersi dietro nelle FP2 (di fatto le pre-qualifiche che stabiliscono i 10 che accedono direttamente alla Q2 in qualifica) tutti gli altri piloti, fatta eccezione per i due alfieri Aprilia Aleix Espargaro e Maverick Vinales che hanno chiuso rispettivamente con al 1° e 2° posto nella classifica dei tempi.

Il centauro del Team VR46, arrivato nella mattinata di venerdì in Indonesia, ha dunque stupito tutti tornando in pista a questi livelli (ha messo dietro anche i due principali rivali per il titolo iridato Jorge Martin e Pecco Bagnaia finito addirittura fuori dai migliori 10 e dunque costretto a passare dalla Q1 nelle qualifiche del sabato) solo 5 giorni dopo un'operazione e nonostante una spalla inevitabilmente ancora dolorante e il jet-lag non ancora smaltito essendo arrivato a Mandalika il giorno stesso in cui doveva scendere in pista per le prove libere. "Il dolore c'è, ma mi aspettavo di soffrire un po' di più" ha confessato l'italiano dopo la seconda sessione di libere chiusa con il terzo miglior crono di giornata.

Grande iniezione di fiducia per il resto del weekend dunque anche se per lui non sono mancati i brividi nelle FP2. Nel finale di sessione è infatti caduto finendo nella ghiaia e facendo spaventare tutti date le condizioni della sua clavicola. Per suo fortuna se l'è cavata con qualche graffio e nulla di più perché è stato attento a preservare la parte operata soltanto cinque giorni prima: "Quando stavo scivolando, ho cercato di trattenermi… mi sono bruciato il c**o per cercare di non colpire a terra con le braccia! E, fortunatamente, quando sono finito nella ghiaia è andato tutto ok" ha difatti raccontato Marco Bezzecchi parlando della caduta di cui è stato protagonista nel finale di sessione che qualche brivido lo ha fatto correre sia a lui che a tutti i suoi tifosi (a partire dalla mamma che, come ha rivelato lo stesso pilota, è stata la persona più difficile da convincere quando ha deciso di andare in Indonesia per correre pochi giorni dopo l'intervento chirurgico).