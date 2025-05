Bezzecchi rivede in tv la caduta di Quartararo e non resiste: “Che botta di c**o che ho avuto”

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

La vittoria di Marco Bezzecchi è stata assolutamente sorprendente. Partendo dalla decima posizione il pilota dell'Aprilia ha conquistato una vittoria inaspettata. Bez si è portato pian piano a ridosso delle prime posizioni anche sfruttando gli strafalcioni in pista di Bagnaia e Marc Marquez prima della caduta di Pecco, riuscendo a guadagnare posizioni. Bezzecchi è riuscito a portarsi fino a ridosso della prima posizione, quella occupata da Quartararo che poi incredibilmente ha alzato la mano per aver avuto un guasto alla sua moto.

Al termine della gara la classifica si è così cristallizzata con Bezzecchi, che chiaramente è balzato primo, seguito poi da Zarco e lo stesso Marc Marquez. Prima di salire sul podio i tre piloti rivedono in tv le immagini salienti della corsa e restano stupiti di fronte a quanto accaduto. All'improvviso il monitor mostra le immagini del ritiro di Quartararo, Bezzecchi resta stupito: "Fabio ha rotto l'abbassatore?". E poi vede la sua gara in testa fino al traguardo e anche simpaticamente conclude il suo intervento: "Che botta di c**o che ho avuto io?".

Bezzecchi in pista.

Bezzecchi attribuisce alla fortuna questa sua vittoria, ma in realtà il pilota dell'Aprilia è stato molto bravo portando avanti una gara pulita e senza sbavature. Chi invece ha parafrasato Bez è stato Marc Marquez che dopo la caduta iniziale, la ripartenza ed essere scivolato decimo, ha ripetuto più o meno il concetto colorito di Bezzecchi: "Oggi ho avuto solo c**o – aggiungendo -. Alex faceva tanta fatica col davanti e io ho sentito il vento all'improvviso, alla 11 sono caduto subito".

Le parole di Rivola sul successo Aprilia

Bezzecchi ha spiegato inoltre che in pista si sentisse tanto il vento e poi ha commentato la gara di Bagnaia e Marc Marquez: "Ho visto che andavate fuori tutti e due e pensavo vi foste toccati". Poi si dispera dopo aver visto la caduta di Bagnaia. Interviene nel frattempo anche Zarco che si complimenta con Marquez: "Tu sei stato molto costante perché io non ho mai fatto 59". Grande soddisfzione per il successo di Bezzecchi anche per Massimo Rivola, ad di Aprilia: "È una vittoria molto importante, sono molto felice. È un messaggio per Jorge, abbiamo una moto che può vincere. Anche con lui”.