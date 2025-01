video suggerito

Bezzecchi racconta l’arrivo in Aprilia: “Quando ho visto tante persone ho capito cosa non dovrò fare” L’arrivo in Aprilia ha aperto a Bezzecchi un mondo nuovo: “Mi si è aperta la possibilità di venire qui. Ho da buttar fuori parecchio nervoso” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Marco Bezzecchi non vede l'ora di cominciare la sua avventura in Aprilia. La concorrenza per questa nuova stagione è tanta e la convivenza con il campione del mondo Jorge Martin sarà uno stimolo in più per il pilota italiano che vuole riscattarsi dopo un anno difficile. Nella conferenza stampa di presentazione della prossima stagione non ha trattenuto l'emozione parlando di questo nuovo capitolo della sua carriera.

Confermato il suo numero, il 72 (a differenza di Martin che gareggerà con l'1), ora è tempo di cominciare: "L'anno scorso ho sofferto, mi si è aperta la possibilità di venire in Aprilia e per me è stato un grande onore e una soddisfazione. Ho da buttar fuori parecchio nervoso e spero di esprimermi al meglio su questa moto. Sono sicuro che riceverò tutto il supporto e io darò tutto me stesso per loro". Passare in Aprilia da un team indipendente è una grande sfida per l'italiano che ha capito immediatamente cosa non fare: "Le cazz*te sono un problema".

La presentazione di Bezzecchi in Aprilia

Tanti sorrisi e qualche battuta per il nuovo pilota dell'Aprilia, contento di cominciare questa nuova avventura al fianco di Jorge Martin. Non c'è nessun tipo di invidia nei confronti dello spagnolo che sarà il pilota numero uno della scuderia: "Con Jorge sarà dura perché lui è il più forte del mondo in questo momento, ma è una bella possibilità per crescere. Per il nostro progetto sarà importante lavorare insieme. Avere più piloti forti fortifica il pacchetto, dobbiamo adattarci velocemente e lavorare insieme soprattutto dai primi test".

Le sensazioni più importanti però le darà la pista e la moto che ha potuto già provare nei primi test di Barcellona. Sia lui che Martin hanno provato quelle dello scorso anno e poi le nuove: "Ho potuto provare la moto 2024 come primo approccio, poi sono salito sulla 2025. Ho provato tante sensazioni positive, una stabilità fantastica sul davanti che è un po' una caratteristica di Aprilia, grande aerodinamica che la rende stabile. La differenza è che la moto 2025 girava meglio, ci sono tanti aspetti su cui lavorare ma è stato un buon punto di partenza, entrambi abbiamo fatto gli stessi commenti ai tecnici, le sensazioni erano simili. Vedremo in Malesia come andrà".

Il salto dal team indipendente

Sarà la prima volta per Bezzecchi in un team ufficiale. È un mondo nuovo per lui che proviene da un team indipendente dove la cerchia è ovviamente più ristretta e le pressioni sono minori: "La prima esperienza in Aprilia è stata bella, c'è grande differenza con un team indipendente. Sei la faccia di un brand, hai centinaia di persone che lavorano alle tue spalle ed è bello, la grande differenza è proprio nei box, le persone sono di più. Ero nervoso, quando ho visto tante persone perché ho detto ‘Ok, se dico una cazz*ta è un problema'. C'è più lavoro, cercando di darti tutto quello di cui hai bisogno, ma è completamente differente".