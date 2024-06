video suggerito

Bezzecchi lascia il team di Valentino Rossi: sarà compagno di Martin in Aprilia nella MotoGP 2025 Nella MotoGP 2025 Marco Bezzecchi correrà con l'Aprilia: il pilota riminese lascia a sorpresa il team VR46 per diventare compagno di Jorge Martin nella squadra ufficiale della casa di Noale. Altro colpo di scena nel mercato della top-class del Motomondiale per la prossima stagione.

A cura di Michele Mazzeo

Il mercato piloti della MotoGP 2025 continua a regalare colpi di scena. L'ultimo in ordine temporale è quello che riguarda Marco Bezzecchi che lascia il team VR46 e il mondo Ducati per approdare in Aprilia: sarà lui infatti il compagno di Jorge Martin nella squadra ufficiale della casa di Noale.

Il 25enne riminese nella prossima stagione prenderà dunque il posto lasciato vacante da Maverick Vinales (che andrà a far coppia con Enea Bastianini nel team satellite della KTM) avendo già firmato un contratto pluriennale (quasi certamente un biennale). Ad annunciarlo è stata l'Aprilia con una nota diramata tramite i propri canali ufficiali.

Contestualmente sono arrivate anche le parole del Ceo di Aprilia Racing Massimo Rivola orgoglioso di poter finalmente schierare un pilota italiano nel team factory: "Diamo il benvenuto a uno dei migliori talenti italiani, che ha dimostrato il proprio valore fin dall’esordio nelle categorie minori e, soprattutto lo scorso anno in MotoGP, con ottime prestazioni e vittorie addirittura in fuga. Non vediamo l’ora di abbracciare a Noale anche il Bez; il binomio moto italiana e pilota italiano è molto affascinante, ma ancor di più la coppia che si andrà a formare con Jorge. Siamo soddisfatti della nostra formazione per il 2025, Martín e Bezzecchi rappresentavano la nostra prima scelta per età, talento, grinta e determinazione e con loro possiamo scrivere una nuova e importante pagina di Aprilia Racing" sono state difatti le parole dell'amministratore delegato del reparto corse della casa di Noale.

Un colpo di mercato a sorpresa che stravolge ulteriormente la griglia di partenza della MotoGP 2025 già rivoluzionata dal passaggio di Marc Marquez in Ducati ufficiale che ha dato il via ad un domino (non ancora concluso) che ha già coinvolto quasi tutte le case e i piloti attualmente in gara nella top-class e di cui Marco Bezzecchi che lascia la squadra del suo mentore Valentino Rossi per approdare in Aprilia è una delle tessere più sorprendenti.

Le coppie di piloti dei team della MotoGP 2025 ad oggi

Ducati: Francesco Bagnaia (confermato) – Marc Marquez (nuovo)

Aprilia: Jorge Martin (nuovo) – Marco Bezzecchi (nuovo)

KTM: Brad Binder (confermato) – Pedro Acosta (nuovo)

Yamaha: Fabio Quartararo (confermato) – ?

Honda: Luca Marini (confermato) – ?

Pramac Ducati: (Fermin Aldeguer)* – ?

Gresini Ducati: ? – ?

VR46 Ducati: ? – ?

Trackhouse Aprilia: ? – ?

GasGas KTM: Enea Bastianini (nuovo) – Maverick Vinales (nuovo)

LCR Honda: Johann Zarco (confermato) – ?

*non ancora annunciato ufficialmente

