Bastianini vince la Sprint Race di MotoGP in Thailandia, Martin 2° davanti a Bagnaia: +22 ora per Jorge Uno strepitoso Enea Bastianini ha vinto la Sprint Race di Thailandia sul circuito di Buriram, precedendo Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Lo spagnolo guadagna dunque altri due punti nella classifica del Mondiale di MotoGP, portando il proprio vantaggio sul torinese a 22 punti.

A cura di Paolo Fiorenza

Uno strepitoso Enea Bastianini ha vinto la Sprint Race del GP di Thailandia sul circuito di Buriram, precedendo Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Lo spagnolo ha guadagnato dunque altri due punti nella classifica del Mondiale di MotoGP, portando il proprio vantaggio sul torinese a 22 punti. Adesso serve una reazione d'orgoglio nella gara di domenica da parte del campione del mondo, che in qualifica aveva ottenuto la pole position col record della pista, ma che nella Sprint è apparso decisamente meno performante del ducatista del Team Pramac.

Bagnaia scatta bene al via, ma Martin osa tanto alla prima curva e passa sia Pecco che Bastianini, pagando tuttavia in uscita e cedendo posizioni allo stesso Enea e a Marc Marquez, mentre anche Bagnaia è costretto dalla manovra dello spagnolo a finire lungo.

Bastianini è scatenato ed allunga in testa oltre il secondo di margine, alle sue spalle c'è Pecco, con Martin che scavalca Marquez e si porta in terza posizione. Cade il baby Acosta, ancora troppo aggressivo con la sua KTM. A metà della Sprint Race, Martin sembra averne di più di Bagnaia e passa il campione del mondo per la seconda piazza, con Marquez appostato alle loro spalle.

La ‘Bestia' appare imprendibile in testa alla gara, così come Martin sembra decisamente più veloce di Bagnaia per completare il podio. Ed infatti la Sprint finisce così, senza ulteriori scossoni: Bastianini primo, Martin secondo, Bagnaia terzo.

Alle spalle del terzetto sul podio, si piazzano nell'ordine Marc Marquez, che stavolta non riesce a mettere becco nella lotta per il Mondiale, suo fratello Marquez, poi Morbidelli, Bezzecchi e Di Giannantonio. Tutte e 8 le Ducati nei primi 8 posti: un dominio assoluto della casa di Borgo Panigale. Completano la top 10 Binder su KTM e Quartararo su Yamaha.

La griglia di partenza del GP di Thailandia di MotoGP

Prima fila: Francesco Bagnaia (Ducati), Enea Bastianini (Ducati), Jorge Martin (Ducati)

Seconda fila: Marco Bezzecchi (Ducati), Marc Marquez (Ducati), Fabio Quartararo (Yamaha)

Terza fila: Pedro Acosta (GasGas), Fabio Di Giannantonio (Ducati), Alex Marquez (Ducati)

Quarta fila: Maverick Vinales (Aprilia), Franco Morbidelli (Ducati), Johann Zarco (Honda)

Quinta fila: Brad Binder (KTM),Aleix Espargaró (Aprilia),Jack Miller (KTM)

Sesta fila: Augusto Fernandez (GasGas), Alex Rins (Yamaha), Takaaki Nakagami (Honda)

Settima fila: Joan Mir (Honda), Raul Fernandez (Aprilia), Luca Marini (Honda)

Ottava fila: Lorenzo Savadori (Aprilia)