Bagnaia predica calma nonostante la sua rimonta a Barcellona: “Non voglio darmi più false speranze”

Pecco Bagnaia ha cercato di raddrizzare il suo weekend a Barcellona ("il più difficile da quando sono in Ducati" ndr) e nella gara del GP di Catalogna è riuscito a conquistare un importante ottavo posto in classifica. Una posizione che non l'ha visto salire sul podio ma considerando la sua partenza dalla ventunesima casella può essere considerato come un successo. Il feeling con la sua Ducati quest'anno non l'ha mai trovato e la vittoria di Marc Marquez ormai è solo questione di matematica. Meglio allora cominciare a concentrarsi sul futuro sfruttando queste ultime gare per capire quali siano i reali problemi della sua moto.

Ai microfoni di Sky Sport è stato lo stesso Bagnaia però a volare basse predicando calma nonostante la super rimonta di oggi: "A livello di feeling oggi mi sentivo un po' meglio, sono riuscito ad avere un minimo di grip che mi ha dato più confidenza per entrare più forte nelle curve senza avere quel movimento costante – ha spiegato -. Poi in gara sono partito forte riuscendo anche a superare, cosa mai banale quest'anno, ma per partire dal ventunesimo posto oggi si poteva arrivare anche al quinto posto". Ma nonostante ciò spiega: "Non voglio più darmi false speranze".

Ma cosa avrà voluto dire? Bagnaia lo spiega subito: "Non voglio più darmi false speranze, arrivo a Misano più cauto possibile con meno pressioni possibili, lì c'è una pista particolare e quindi non voglio darmi false speranze sperando di poter dare il massimo". Poi torna sui problemi che l'hanno accompagnato praticamente per tutto il Mondiale: "Quest'anno faccio fatica ad essere competitivo rispetto allo scorso anno perché ho meno fiducia in fase di ingresso" ha spiegato Bagnaia che poi aggiunge.

Le parole di Bagnaia sull'unione del team Ducati

"Unione nel team? La fortuna è quella, siamo molto uniti, abbiamo un rapporto speciale con due titoli vinti, abbiamo portato noi la Ducati a vincere e c'è il massimo supporto e fiducia da parte di tutti – ha sottolineato il pilota della Ducati -, per questo diciamo sempre le cose come stanno, non ho mai sentito mancanza di supporto e sono abbastanza contento di come stiano andando le cose nel box ma è chiaro che tutti dobbiamo impegnarci di più". Appuntamento ora a Misano per capire davvero quale sarà il livello della sua Ducati.