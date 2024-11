video suggerito

Bagnaia e Martin hanno deciso cosa dovrà fare il rivale nel caso vincesse il titolo in MotoGP Pecco Bagnaia e Jorge Martin alla viglia del weekend di Barcellona che decreterà uno di loro campione 2024 della MotoGP hanno scherzato e si sono fatti delle promesse in caso di vittoria dell'altro.

A cura di Alessio Morra

Nel weekend si chiuderà il Mondiale di MotoGP. Uno tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin sarà campione del mondo. I due hanno duellato per tutta la stagione e lo faranno pure a Barcellona. Alla vigilia di questo intenso fine settimana i due piloti della Ducati hanno scherzato e hanno fatto capire di vivere la loro rivalità in modo meraviglioso, da veri sportivi.

Bagnaia ha 24 punti di svantaggio da Martin

Jorge Martin ha l'occasione della vita, sa che può diventare campione del mondo della MotoGP per la prima volta, mancano un Gp e una Sprint Race e il suo vantaggio su Bagnaia è di 24 punti. Pecco invece sogna la remuntada che gli darebbe un tris di titoli mondiali memorabili.

Le ‘scommesse' di Bagnaia e Martin

Nonostante ciò i due lottano duramente in pista, ma mantengono un buon rapporto fuori e anche quando si sono presentati in conferenza stampa hanno riso e scherzato, grazie pure alla MotoGP che ha posto loro la domanda delle domande: "Se l'altro vince il titolo cosa deve fare?".

Jorge Martin ha risposto: "Se Bagnaia vince il campionato con una rimonta deve invitarmi alla sua festa". Sportivo vero lo spagnolo. Bagnaia risponde in modo diverso: "Se Jorge sarà campione deve sposare la sua fidanzata, Maria". Applausi, a tutti e due.

La strategia di Bagnaia per il Gp di Barcellona

Poi il campione in carica parlando del weekend ha parlato anche della sua strategia: "Sono felice, ho voglia di correre, ho fretta di scendere in pista. Devo dare il massimo e devo correre il rischio. Per Jorge sarà il contrario. Dobbiamo stare più attenti e vedere che succede. Le condizioni cambiano poco, ma andremo al fine settimana con la stessa moto dell'ultimo GP, che ha funzionato molto bene, e ci proverò. Farò come sempre, non avrò la stessa strategia della Malesia perché qui è più importante fare tanti giri con le gomme , ma quello che sarà, sarà".