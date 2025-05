video suggerito

Bagnaia drastico su Jorge Martin: "Se firmi un contratto devi rispettarlo. Così diventa il caos" Pecco Bagnaia entra nel mezzo della questione scoppiata tra Jorge Martin e l'Aprilia. Il pilota della Ducati spiega perché sarebbe sbagliata una separazione: "Potrebbe essere un problema se qualcuno iniziasse a creare questo tipo di caos".

A cura di Fabrizio Rinelli

Il weekend di MotoGP entra nel vivo con la tappa in Gran Bretagna a Silverstone. Tutti i piloti si stanno preparando a questa sfida che vede chiaramente osservati speciali i fratelli Marquez e Pecco Bagnaia. Nel mezzo il caso Jorge Martin il quale pare sia intenzionato a lasciare l'Aprilia un anno prima della naturale scadenza del suo contratto. Lo stesso team con una notta ha fatto sapere che il contratto sia valido ed efficace smentendo qualsiasi rottura prematura. Ma c'è era di tensione e anche lo stesso Bagnaia è intervenuto per parlare di questa vicenda.

Il pilota della Ducati che lo scorso anno ha perso il Mondale proprio contro Martin, spiegando il suo punto di vista: "Quando hai un contratto, devi rispettarlo. Non puoi annullarlo, credo, secondo me – ha detto -. Se firmi qualcosa, devi rispettarlo. Potrebbe essere un problema se qualcuno iniziasse a creare questo tipo di caos". Bagnaia poi aggiunge: "Viviamo in un periodo in cui si fa molta speculazione sui social media e questo è un grosso problema, credo – conclude il pilota italiano -. È difficile anche capire cosa è vero e cosa è falso".

Bagnaia e Martin nell'ultimo Mondiale.

Bagnaia dunque spiega come in questo caso non sia ammissibile una cosa del genere a stagione in corso. Il pilota italiano ritiene che spetti a Martin "fare il massimo per cercare di risolvere il problema" nell'ambito del suo attuale impiego. E aggiunge: "Penso che sia la cosa giusta. È come un matrimonio. Se decidi di andare avanti, devi fare il massimo per rendere la tua vita felice". Una questione su cui ha cercato di fare chiarezza anche la stessa Aprilia che in una nota ha reso ben chiaro il suo punto di vista escludendo qualsiasi tipo di separazione.

Jorge Martin in Aprilia.

Il comunicato dell'Aprilia che smentisce una separazione anticipata con Martin

"Aprilia Racing smentisce l'esistenza di trattative tra le parti per la modifica della durata del contratto che resta quella originariamente concordata e non commenta questioni che non la riguardano direttamente, ma si aspetta che altri team non facciano offerte di nessun tipo a piloti che sono sotto contratto: un tale comportamento sarebbe del resto illegittimo – e conclude ancora dicendo -. Tutto il Team supporterà Jorge nel suo percorso di recupero fisico, come sempre fatto, e non vede l’ora che torni in pista con la RS-GP".