Assurdo incidente a Tony Arbolino: investito da fermo in corsia box, il pilota di Moto2 è illeso Incredibile incidente di Tony Arbolino nelle FP1 di Moto2 del GP di Thailandia: il 24enne milanese è stato travolto da fermo in corsia box dall'olandese Zonta van den Goorbergh.

A cura di Paolo Fiorenza

È davvero incredibile quello che è successo al pilota italiano Tony Arbolino nel corso delle prime prove libere del GP di Thailandia di Moto2, che stanotte hanno aperto il weekend delle due ruote sul circuito di Buriram. Il 24enne milanese è stato centrato in pieno – mentre era fermo sulla sua moto nella corsia box – dal 18enne olandese Zonta van den Goorbergh. Arbolino è caduto al suolo dolorante ed è stato portato in ospedale per accertamenti che hanno dato esito negativo: dovrebbe essere regolarmente al via del Gran Premio che si corre domenica.

L'incredibile incidente di Tony Arbolino nelle FP1 di Moto2 del GP di Thailandia

Arbolino era caduto nella prima fase delle FP1 a Buriram e poi aveva tentato di rientrare ai box con la sua Kalex danneggiata. All'ingresso dei box, Tony sperava nell'aiuto dei commissari per rimettere in moto il motore e mentre un paio di loro accorrevano per dargli una mano, alle loro spalle è arrivato van den Goorbergh ad una velocità decisamente considerevole. Evidentemente distratto, l'olandese ha provato a rallentare, ma lo ha fatto troppo tardi, provando assurdamente a infilarsi tra la moto di Arbolino e uno dei marshall: contatto inevitabile e pilota italiano investito in pieno sulla gamba sinistra. Il milanese ha lasciato cadere la moto al suolo e si accasciato a terra dolorante. La sessione è stata poi interrotta dalla direzione gara.

Arbolino portato in ospedale per accertamenti: è illeso e idoneo a correre

Dopo un primo esame presso il centro medico del Circuito Internazionale di Buriram, Arbolino è stato trasportato all'ospedale locale per ulteriori esami. "È stato un incidente all'ingresso dei box, la ruota lo ha colpito direttamente sul polpaccio – ha detto il dottor Angel Charte, il medico capo del paddock della MotoGP – Le immagini hanno mostrato che la sua caviglia sinistra era in completa rotazione. Non abbiamo potuto vedere nulla dalle radiografie, ma per precauzione lo manderemo in ospedale per assicurarci che non ci siano danni ai legamenti della caviglia".

Dagli esami fatti all'ospedale locale è emerso che non c'erano ulteriori danni alla gamba e alla caviglia di Arbolino. Il pilota del Marc VDS Racing Team è dunque uscito illeso dall'incidente ed è stato successivamente dichiarato idoneo a correre dai medici della MotoGP.