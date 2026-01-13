Antonio Pizzonia arrestato, l’ex pilota di Formula 1 furioso dopo una gara di kart del figlio

L’ex pilota di Formula 1 Antonio Pizzonia è stato arrestato negli Stati Uniti dopo un’aggressione al termine di una gara dei kart alla quale ha preso parte il figlio. Il brasiliano è stato rilasciato su cauzione.

Antonio Pizzonia è stato un pilota di Formula 1. Quando sbarcò nel circus venne presentato con il soprannome di Jungle Boy, perché è nato in Amazzonia. Non ha lasciato una grossa traccia, anche se per anni ha detenuto il record di pilota più veloce di sempre, toccando a Monza quasi i 370 chilometri orari. Ora, dopo un paio di decenni, torna a far parlare di sé perché è stato arrestato in Texas, dove è stata pubblicata anche la sua foto segnaletica. Si sa, per il momento, solo che l'arresta è avvenuto a causa di una aggressione.

Aggressione e arresto: poi il rilascio su cauzione

La notizia l'ha diffusa TMZ Sports, che ha scritto per primo che l'ex pilota di F1 Antonio Pizzonia è stato arrestato sabato 10 gennaio nella contea di Montgomery in Texas, negli Stati Uniti. Pizzonia è finito dietro le sbarre ed è stato denunciato dalle autorità del Texas dopo aver aggredito un uomo allo Speedsportz Racing Park, dove si stava svolgendo una gara della Superkarts USA Winter Series, una competizione kart alla quale partecipava il figlio del brasiliano. Sui motivi dell'aggressione non ci sono dettagli. Pizzonia è finito dietro le sbarre prima di essere rilasciato su cauzione.

Antonio Pizzonia al centro, con ai fianchi Rubens Barrichello e Felipe Massa.

La carriera in Formula 1 di Antonio Pizzonia con Jaguar e Williams

Classe 1980, in Formula 1 ci arrivò nel 2003. Quando lo ingaggiò la Jaguar, che lo accoppiò in tandem a Mark Webber. La carriera dei due ha avuto una evoluzione totalmente differente. Webber ha sfiorato il titolo Mondiale sette anni dopo, mentre Pizzonia a poco più di metà stagione lasciò il posto al compianto Justin Wilson. La Williams lo ingaggiò come terzo pilota e così corse GP sia nel 2004 che nel 2005, sostituendo Montoya, Ralf Schumacher e Nick Heidfeld, riuscendo a ottenere dei punti. La sua carriera da pilota è proseguita, ma nel circus non ci è tornato più, ma nemmeno nelle gare brasiliani, quelle delle Stock Car ha avuto molta fortuna.