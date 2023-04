Alonso spiazzato dalla domanda su Taylor Swift, imbarazzo in diretta su F1 TV: “Passa alla prossima” Una domanda in diretta TV sulla presunta relazione con Taylor Swift mette in imbarazzo Fernando Alonso: il pilota spagnolo non si aspettava di dover rispondere di gossip ai microfoni di F1 TV e la sua reazione lo tradisce.

A cura di Michele Mazzeo

La nuova stagione della Formula 1 ha riservato grandi soddisfazioni a Fernando Alonso tornato di nuovo a lottare per il podio grazie ad un Aston Martin diventata improvvisamente competitiva con Mercedes e Ferrari (e a tratti anche con la dominante Red Bull). In Spagna, ma non solo, questo ha creato molte aspettative intorno al due volte campione del mondo e la ricerca della vittoria numero 33 in carriera del 41enne di Oviedo è diventata quasi una questione di Stato. E sul circuito cittadino di Baku, che ospita il GP dell'Azerbaijan in programma nel weekend, le chance che si centri l'obiettivo data la conformazione del tracciato sembrano essere elevate.

Eppure, arrivato nel paddock della capitale azera per le tradizionali interviste che precedono il weekend di gara, Fernando Alonso si è trovato a dover rispondere a domande che nulla hanno a che vedere con la pista o la Formula 1 poste anche da coloro che solitamente sono più interessati a dettagli tecnici che a questioni extra-F1.

Arrivato davanti ai microfoni di Sky Sport UK infatti "El Nano" si è trovato di fronte una domanda che riguarda un gossip, nato da indiscrezioni circolanti sui social network e che lui stesso ha contribuito ad alimentare con un video pubblicato sul suo canale TikTok dopo che insieme alla ex fidanzata Andrea Schlager avevano annunciato la fine della loro relazione sentimentale, vale a dire quello riguardante la sua presunta love story con la bellissima cantante e attrice statunitense Taylor Swift. A questa, così come alle altre domande giunte sull'argomento dalle altre emittenti presenti nella mixed zone del paddock di Baku, ha risposto sorridendo senza rilasciare alcuna dichiarazione e senza tradire alcuna emozione.

Ma quando si è trovato di fronte alla stessa domanda durante la diretta della TV ufficiale della Formula 1 la sua reazione è stata diversa. Probabilmente infatti non si aspettava che la prima domanda posta dal giornalista di F1 TV vertesse proprio sulla sua vita privata e su questi rumors riguardo la presunta relazione con quella che è attualmente considerata a livello mondiale la regina del country pop. E la sua espressione tra lo stupito e l'imbarazzato ne è la conferma più evidente.

Fernando Alonso, quasi arrabbiato per l'insistenza del giornalista di F1 TV, ha poi tagliato corto cercando di uscire da quella situazione divenuta per lui molto imbarazzante: "Non ho niente da dire, ho già risposto. Passa alla prossima domanda. Non ho niente da dire, è già così complicato il formato di Baku, e sono sicuro che hai molte altre domande" ha difatti chiosato il due volte campione del mondo che evidentemente, almeno dalla televisione ufficiale della Formula 1, non si aspettava domande sul gossip e sulla sua presunta relazione con Taylor Swift.