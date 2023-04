Alonso e la fidanzata si lasciano dopo il GP Australia: “Staremo insieme in modo diverso” Dopo aver conquistato il podio nel GP d’Australia, la stella della Formula 1 Fernando Alonso ha annunciato pubblicamente a sorpresa la fine della relazione sentimentale con la fidanzata Andrea Schlager.

A cura di Michele Mazzeo

La vita sportiva di Fernando Alonso non sembra coincidere con la sua vita privata. Il pilota spagnolo, grazie ad un Aston Martin molto competitiva, è tornato a primeggiare in Formula 1 con tre podi conquistati nelle prime tre gare del Mondiale 2023, ma proprio dopo il terzo posto conquistato nella folle gara del GP d'Australia il 41enne asturiano ha fatto un annuncio riguardo alla sua vita sentimentale che ha lasciato con l'amaro in bocca i suoi tantissimi tifosi.

Il due volte campione del mondo F1 con un post pubblicato sui propri profili social ha infatti annunciato la fine della relazione con la fidanzata Andrea Schlager, la giornalista austriaca con cui stava insieme da quasi un anno: "Volevamo dirvi che la nostra relazione di coppia è finita" si legge infatti nell'incipit del messaggio pubblicato dal pilota di Oviedo all'indomani della gara di Melbourne.

Lo stesso Alonso ha però voluto sottolineare come la fine della loro storia d'amore non interferirà sui progetti lavorativi che i due stavano portando avanti insieme: "Abbiamo avuto la fortuna di condividere un momento fantastico insieme, e continuerà ad esserlo, ma in modo diverso. Come avrete sicuramente visto, abbiamo continuato a lavorare insieme su vari progetti durante questo periodo e continueremo a farlo con profondo amore e rispetto reciproco" prosegue difatti il driver Aston Martin ribadendo il fatto che questa separazione non interferirà sulle loro relazioni lavorative (lei, per conto dell'emittente austriaca Servus TV, è una presenza assidua nel paddock della Formula 1).

Nonostante avesse finalmente trovato una compagna all'interno di quel mondo, l'automobilismo, che lo vede protagonista da oltre 20 anni, dunque, anche quest'ultima relazione sentimentale di Fernando Alonso si è conclusa con una separazione come lo era stato con la moglie Raquel del Rosario, con le ex fidanzate Xenia Tchoumitcheva, Dasha Kapustina, Lara Álvarez e da ultima, proprio poco prima di mettersi insieme ad Andrea Schlager, con la modella italiana Linda Morselli. Nemmeno il ritorno al top in Formula 1 dunque sembra aver permesso al due volte campione del mondo di avere una lunga e duratura storia d'amore. E chissà se la rivelazione fatta recentemente in TV riguardo alla data del ritiro dalla F1 dell'asturiano avrà influito sulla decisione di mettere fine a questo fidanzamento.