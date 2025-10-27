Formula 1
video suggerito
video suggerito

Alonso si ritira all’improvviso in Messico e sparisce ogni team radio: cosa è successo davvero con Aston Martin

Il ritiro improvviso di Fernando Alonso al GP del Messico ha insinuato diversi sospetti: nessuna comunicazione radio con Aston Martin e un box impreparato all’arrivo dello spagnolo.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Michele Mazzeo
33 CONDIVISIONI
Immagine

Un'altra gara da dimenticare per Fernando Alonso, che nella gara del GP del Messico della Formula 1 2025 costretto al quinto ritiro stagionale dopo appena 36 giri all'Autodromo Hermanos Rodriguez. Ufficialmente, il motivo è stato un "possibile problema ai freni", come dichiarato da Aston Martin. Ma il modo in cui lo spagnolo ha lasciato la corsa ha fatto discutere: nessuna comunicazione radio, nessun meccanico pronto ad accoglierlo ai box e un'uscita di scena che ha lasciato più domande che risposte.

Già nei primi giri, Alonso aveva dovuto gestire temperature alte e ritmo altalenante. Dopo una partenza aggressiva e qualche sorpasso, la gara dello spagnolo è cambiata quando il team gli ha ordinato di lasciare passare Lance Stroll. Alonso ha eseguito senza esitazioni, ma da quel momento il suo passo è crollato. Nelle curve successive la sua AMR25 ha iniziato a scivolare, un comportamento che molti hanno interpretato come volontario. Poco dopo, al giro 36, è rientrato ai box annunciando il ritiro.

Immagine

La stranezza più evidente riguarda la mancanza totale di team radio tra Alonso e il suo ingegnere. Durante la diretta, infatti, non è stato trasmesso alcun messaggio dello spagnolo. Secondo fonti interne, il pilota avrebbe usato un canale alternativo di comunicazione a causa di problemi tecnici. Ma il fatto che nessuno nel box sembrasse preparato al suo arrivo alimenta i sospetti su una scelta presa in autonomia.

Leggi anche
Liam Lawson rischia di investire due commissari nel GP Messico: "Stiamo scherzando? Potevo ucciderli"

Lo stesso Alonso, dopo la gara, ha spiegato ad AS: "I freni erano sempre surriscaldati. Alla fine, il pedale è andato fino in fondo. Sarebbe stato impossibile fare altri 40 giri".

Immagine

Una versione sostenuta anche dal team principal Mike Krack, che ha parlato di un degrado eccessivo: "Ha guidato molto vicino a Sainz e questo ha influito sul raffreddamento. Abbiamo avuto problemi di temperatura e abbiamo preferito non correre rischi".

Nonostante queste spiegazioni, resta l'immagine di Alonso che rientra da solo ai box, senza segnalazioni radio né personale pronto a intervenire. Per molti tifosi, un segnale di rottura con la squadra più che un semplice guasto tecnico. La tensione si è vista anche nelle parole del pilota, irritato per la gestione del via: "Tre o quattro vetture sono rientrate in pista davanti a me dopo aver tagliato la curva 1", ha detto polemicamente riferendosi ai commissari.

Il GP del Messico è ormai una maledizione per Alonso: quarto ritiro consecutivo sul circuito di Città del Messico e un nuovo colpo a una stagione segnata da problemi meccanici, soste lente e strategie sbagliate. "Bisogna migliorare l'affidabilità per finire le gare", ha concluso con amarezza.

Intanto Aston Martin esce dal weekend senza punti, con Stroll solo 14°, mentre la Haas accorcia pericolosamente nel Mondiale Costruttori. Ma più della classifica, a preoccupare è il clima nel box verde: un silenzio radio che racconta molto più di mille parole.

Immagine
Immagine
Formula 1
News Calendario Classifica
Formula 1
Motori
Notizie
33 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Tudor esonerato, Brambilla in panchina con l'Udinese: Spalletti 1ª scelta, poi Mancini
Tudor esonerato dalla Juventus, chi sono i candidati per la panchina bianconera
Chi è Massimo Brambilla, l'allenatore della Next Gen che guiderà la Juve contro l'Udinese
Quanto costa alla Juventus pagare gli stipendi di Tudor e Thiago Motta per non fare niente
C'era una volta la Juventus, la società che non esonerava mai gli allenatori
Alessio Morra
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Formula 1
api url views