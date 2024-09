video suggerito

Alonso show a Baku: guidando ha dovuto duellare con una busta di plastica, una cosa mai vista in F1 Fernando Alonso ha disputato quasi 400 Gp in Formula 1, ma a Baku ha vissuto un qualcosa di assolutamente inedito. Il pilota dell’Aston Martin ha duellato con una busta di plastica che si era incastrata nell’halo della sua vettura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Fernando Alonso è il pilota con più Gran Premi disputati nella storia della Formula 1: 396 (393 le partenze), si avvia verso una mostruosa quota 400 e va da sé che in tutti questi anni ne ha viste di ogni. Però quello che gli è accaduto durante le prove libere del Gp di Baku probabilmente non se l'aspettava nemmeno. Perché il pilota spagnolo ha dovuto duellare con una busta di plastica, che si era infilata sulla sua Aston Martin e che ha dovuto togliere, con l'ausilio del suo ingegnere di pista.

Alonso e la busta di plastica a Baku

L'Aston Martin non sta vivendo una stagione magnifica, ma è sotto i riflettori per l'ingaggio di Adrian Newey. Dal 2026 potrebbe essere la scuderia da battere. Alonso non sa ancora se sarà al volante del team inglese, ma intanto battaglia come sempre come un leone, e lo fa anche in situazioni non proprio da pilota. Perché durante le Fp2 del Gp dell'Azerbaigian di Baku in un camera car si è visto un duello tra Alonso e un sacchetto di plastica, una busta di plastica che era volata e si era piazzata sull'halo del due volte campione del mondo.

L'ingegnere suggerisce dai box, Alonso elimina il problema

La busta si era letteralmente incastrata sull'halo di Alonso, che nemmeno se n'era accorto. Dai box però il suo ingegnere di pista lo avverte, gli dice che deve eliminare quella busta. Lo spagnolo non la vede. Gli vengono date delle indicazioni. Gli dicono che è alla sinistra della sua testa. Fernando inizia la caccia, la cerca, non la trova, tutto questo guidando e su un circuito complicatissimo come quello di Baku.

Dura un po', ma alla fine con pervicacia Alonso la trova, la afferra con la mano destra e la elimina dal suo halo. Problema risolto e situazione che, nel suo piccolo, passa alla storia della Formula 1, ennesimo momento doc per Fernando Alonso.