Alonso esplode a Imola contro le Ferrari: "Pensano di essere sole in pista, sempre" Fernando Alonso non si è trattenuto nel team radio durante le FP3 del Gran Premio dell'Emilia Romagna a Imola: duro sfogo contro le Ferrari.

A cura di Paolo Fiorenza

Fernando Alonso si trova all'improvviso a Imola una Ferrari davanti, quella di Charles Leclerc, è costretto a scartare per evitarla e poi esplode nel team radio col suo ingegnere dell'Aston Martin: "Entrambe le Ferrari pensano di essere sole in pista, sempre", sibila il pilota spagnolo, letteralmente furioso.

Alonso contro le Ferrari a Imola: "Pensano di essere sole in pista"

L'episodio è accaduto durante l'ultima sessione di prove libere del Gran Premio dell'Emilia Romagna che si corre in questo weekend, con le vetture alla ricerca dell'assetto migliore in vista delle qualifiche del pomeriggio. Può capitare di trovare traffico in pista, ma secondo Alonso c'è chi non si comporta come si dovrebbe fare, ovvero nel rispetto degli altri piloti.

Il 43enne asturiano, alle prese con un inizio stagione molto deludente (è fermo ancora a zero punti) e dunque comprensibilmente non troppo sereno, stava lavorando nel corso delle FP3 sulla gomma dura, ovvero quella che utilizzerà domenica in gara, quando dopo una curva gli si è parata davanti in traiettoria la SF-25 di Leclerc, che stava procedendo molto lentamente prima del rettilineo finale dopo l'uscita dalla Rivazza.

Alonso lo ha schivato evitando guai, ma non si è trattenuto alla radio, accusando le Rosse di comportarsi come fossero padrone della pista, aggiungendo anche quel "sempre" che evidenzia come a suo dire non sia certo una novità quel tipo di condotta al volante dei piloti Ferrari. "L'abbiamo visto", gli rispondono dalla sua squadra, probabilmente volendo mandare un messaggio agli steward affinché dessero un occhio alla situazione, che in realtà non era meritevole di sanzione e infatti non c'è stato seguito alla vicenda.

Quella di stamattina è stata la prima sessione qua a Imola in cui anche Alonso ha montato gli aggiornamenti sull'AMR25 che Lance Stroll aveva presentato già venerdì. Il veterano spagnolo ci tiene a smentire chi parla di lui ormai come un pensionato, alla luce dei primi gran premi in cui non solo non è andato a punti, ma ha visto il suo compagno di scuderia fare meglio di lui.