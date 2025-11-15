Alex Marquez si prende la Sprint al GP di Valencia: Di Giannantonio da podio, male Bezzecchi e Bagnaia

A Valencia in Sprint Race a far la voce grossa ci ha pensato Alex Marquez padrone dal primo all’ultimo giro davanti ad Acosta. Molto bene Di Giannantonio finito sul podio, terzo. Male Bezzecchi che partiva dalla pole e che ha avuto una partenza pessima. Ancor peggio Pecco Bagnaia in costante sofferenza.

A Valencia Alex Marquez ha fatto il vuoto dietro di sé prendendosi la vittoria in una Sprint Race mai messa in discussione. Il maiorchino ha preceduto al traguardo Pedro Acosta, secondo davanti a un ottimo Di Giannantonio. Male Bezzecchi che era partito dalla pole position ma che ha avuto una pessima partenza: ha perso subito diverse posizioni per poi provare una improbabile rimonta strozzata con una quinta posizione finale. Ancor peggio Pecco Bagnaia, che ha vissuto l'ennesima prova negativa di un weekend che si preannuncia ancora una volta lungo e difficile.

Alex Marquez indiscusso leader, Di Giannantonio battaglia e sale sul podio

Un successo importante per Alex Marquez che ha vinto in solitaria con un +1.1 su un Pedro Acosta che non ha mai ceduto la seconda piazza, facendo a sua volta il vuoto dietro di sé. Dove si è scatenata la battaglia per il terzo gradino del podio tra Fabio Di Giannantonio e Raul Fernandez con l'italiano che ha avuto la meglio a 2.6 da Acosta mente Fernandez ha difeso la quarta posizione a +3.5. Quinta piazza per Marco Bezzecchi a ulteriore +3.7 con una gara compromessa da una partenza bruttissima e una rimonta parziale. Sesto a +6.3 Franco Morbidelli, settimo Fabio Quartararo a +7.1, ottavo Brad Binder a +7.3, quindi nono Ai Ogura a +7.6 con Johann Zarco decimo a +9.3.

Bagnaia sempre fuori dai giochi, in classifica piloti Marc Marquez sempre leader

Per Pecco Bagnaia una sprint tutta da dimenticare con la sua Ducati in costante difficoltà. Già partito lontano dai primi, l'epilogo a Valencia è stato ancora una volta deprimente, con un calo evidente nel finale quando all'ultimo giro è stato superato anche da Bastianini che si è preso la 13a posizione. Dopo questa Sprint Race intanto non cambia la situazione in classifica piloti generale nelle prime posizioni: Marc Marquez guida con 545 punti davanti al fratello Alex Marquez (457), terzo resta Bezzecchi a 328. Poi Bagnaia con 288 punti avvicinato da Di Giannantonio che sale 246, quindi Morbidelli a 231 punti.