Aldeo Presciutti è morto: l’ex pilota della Superbike stroncato da un infarto

L’ex pilota di Superbike Aldeo Presciutti è morto oggi a causa di un infarto. Il centauro classe 1961 che corse anche nel mondiale delle derivate di serie dal 1989 al 1995 da 25 anni era costretto a muoversi con la carrozzina dopo essere rimasto paralizzato in un incidente stradale in cui non era lui a guidare.