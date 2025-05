Albon svela lo scenario possibile con la nuova regola del GP di Monaco: caos totale al primo giro

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Nel weekend si corre il Gp di Monaco di Formula 1, gara che vedrà applicare la nuova regola varata ad hoc per rendere più movimentata la corsa monegasca, in un circuito cittadino in cui è difficilissimo sorpassare e quasi sempre la griglia di partenza assomiglia parecchio all'ordine d'arrivo. La parola d'ordine per tutto il Gran Premio di Monaco sarà dunque "due soste". E non per libera scelta strategica delle scuderie, ma per il nuovo dettato dell'articolo 30.5 del regolamento sportivo, modificato lo scorso febbraio per incorporare l'obbligo di fermarsi (almeno) due volte ai box per il pit stop.

Obbligo di due soste al GP di Monaco: Albon spiega cosa potrebbe succedere

Il pilota della Williams Alexander Albon ha peraltro spiegato nell'abituale incontro coi giornalisti del giovedì come i team potrebbero interpretare – e girare a proprio vantaggio – l'obbligo di doppia sosta. Lo scenario delineato è quello di un possibile grande caos ai box nel primo giro: "Ovviamente l'obiettivo della regola è cercare in qualche modo di scuotere la situazione a Monaco. Ma la preoccupazione principale è che questo non aggiunga varietà, bensì crei una situazione in cui tutti i piloti si precipiteranno a fare i pit stop già al primo giro, cercando poi di trovarsi su una pista libera".

"Questo può essere sfruttato nei primi giri per iniziare ad attaccare – ha continuato il 29enne thailandese – E cosa succederà allora? Qualsiasi stratega vi dirà che non sappiamo assolutamente dove ci porterà tutto questo. E soprattutto come i compagni di squadra potranno sfruttarlo per aiutarsi a vicenda".

La ripartenza del GP di Monaco nel 2024: Leclerc è in testa, arriverà primo

La tattica ipotizzata da Albon potrebbe davvero essere messa in atto da più di una scuderia, visti i vantaggi, almeno sulla carta. A Monaco la partenza crea un treno con distacchi minimi per alcuni giri, con sorpassi estremamente difficili. Piuttosto che restare nel traffico in aria sporca, la scelta di fermarsi ai box per cambiare le gomme al primo giro darebbe la possibilità alle vetture di girare su pista libera e con aria pulita, con evidenti guadagni in termini di prestazioni.

Sarebbe di fatto un ‘undercut' potentissimo, potendo recuperare decimi su decimi ad ogni giro rispetto a chi invece scegliesse di fermarsi dopo, senza contare la possibilità di ottimizzare l'usura degli pneumatici montando la mescola dura in vista di uno stint centrale che a quel punto sarebbe molto lungo. Domenica ci vorrà poco per capire cosa succederà a Monaco: sarebbe una partenza di Gran Premio surreale.