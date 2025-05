video suggerito

Albon rinfaccia a Russell la cena della pace, roba di soldi: "Ha scelto il piatto più costoso" Alexander Albon lo ha detto scherzando, ma il conto della cena riparatrice con George Russell è stato altino anche per uno col suo conto in banca: "Monaco non è economica, non si può mangiare fuori…".

A cura di Paolo Fiorenza

Clima rilassato alla vigilia del GP di Spagna di Formula 1 che si corre nel weekend a Barcellona: Alexander Albon è tornato con dovizia di particolari sulla famosa ‘cena della pace' da lui offerta qualche giorno fa a George Russell, peraltro su precisa richiesta di quest'ultimo a mo' di risarcimento per la strategia ostruzionistica (pienamente lecita) messa in atto al Gran Premio di Monaco dalle due Williams. Albon e Sainz si erano alternati l'uno davanti all'altro, col pilota che in quel momento era dietro che faceva da tappo alle vetture che erano alle spalle, in modo da creare un gap utile all'altra macchina per effettuare un pit stop perdendo il meno tempo possibile rispetto agli inseguitori.

Una strategia che aveva pagato, portando punti in cascina, per posizioni peraltro di rincalzo (9° Albon, 10° Sainz al traguardo). Il frustratissimo Russell era finito esattamente alle spalle delle due Williams (11°), dovendo anche scontare un ‘drive-through' per aver tagliato la Nouvelle Chicane pur di togliersi Albon davanti e poter guidare in aria pulita (a Monaco è praticamente impossibile superare), come peraltro ammesso da lui stesso in un team radio col suo ingegnere di pista.

La Williams di Alexander Albon fa da tappo alla Mercedes di George Russell a Monaco

Dopo la gara del Principato, entrambi i piloti della Williams si erano scusati per la mossa tattica adottata, mentre Russell aveva scherzato dicendo che Albon gli doveva una cena. Il 29enne thailandese non si è fatto pregare e ha portato al ristorante la sera stessa l'inglese della Mercedes, il quale non ha certo lesinato sulla qualità delle portate, tanto non pagava lui…

Cosa hanno ordinato Albon e Russell alla cena riparatrice di Monaco: "Ha preso il piatto più costoso"

"Ha ordinato il piatto più costoso del menu. Era la pasta all'astice – ha raccontato Albon – Io ho preso la carbonara, a dire il vero era carbonara di wagyu (una variante lussuosa della classica carbonara italiana, in cui il tradizionale guanciale viene sostituito con carne di Wagyu, un tipo di manzo giapponese rinomato la sua tenerezza, ndr), che non avevo mai assaggiato prima. Ma lui ha saltato il dessert, quindi si è in qualche modo bilanciato…".

Alla domanda su quanto fosse costata la cena, Albon ha fatto capire che pur col suo conto in banca milionario ha accusato un po' il colpo: "Sì, pasta, ma pasta all'astice, a Monaco… Monaco non è economica. Non si può mangiare fuori… nei weekend di gara, i prezzi aumentano ovunque".

Quando gli è stato suggerito che un crowdfunding avrebbe potuto essere la soluzione, il thailandese ha sorriso rilanciando la palla a Russell per una cena stavolta a spese dell'inglese: "Potrei farlo, sì. Voglio dire, George sta negoziando il suo nuovo contratto, no? Forse dopo la decisione pagherà il conto la prossima volta!".