Al “No Smog Mobility” Nissan e-POWER vince il Premio Green Prix 2021 Nissan ha vinto il Premio Green Prix 2021 all’ultimo “No Smog Mobility”, la rassegna dedicata alle idee e alle soluzioni ecosostenibili. Luisa Di Vita, Direttore Comunicazione Nissan Italia, ha presentato la strategia e-POWER di Nissan che include anche altre tecnologie di elettrificazione, come e-Pedal e e-4ORCE.

A cura di Alessio Pediglieri

Un fondamentale riconoscimento per la tecnologia targata Nissan che si è aggiudicata il prestigioso premio Green Prix 2021 all'ultimo "No Smog Mobility", la rassegna dedicata alle idee e alle soluzioni ecosostenibili. Il brevetto, per la mobilità elettrificata, arriverà anche in Europa il prossimo anno, nel 2022, mentre è già presente sul mercato in Giappone da circa tre anni. Nissan lo presenterà sui nuovi Qashqai e X-Trail.

La nuova esperienza Nissan è un innovativo sistema green costituito da un motore elettrico che dà trazione alle ruote e da un motore termico che fornisce energia alla batteria, il tutto unito ad una bassissima emissione, consumi ridotti al minimo, velocità, comfort e silenziosità. Tutti ‘must' che Nissan ha presentato nel progetto a più largo respiro e che porta la casa automobilistica all'ambiziosa strategia globale che prevede un forte piano industriale e il rinnovamento della gamma e tecnologie innovative.

L'obiettivo predefinito è quello di riuscire a toccare il 75% delle vendite con vetture elettrificate al 2023 in Europa e l’offerta di nuovi modelli completamente elettrificati entro il 2030. Il piano industriale "EV36Zero" si focalizza con un aumento importante di posti di lavoro e un investimento da un miliardo di sterline con il lancio di un nuovo crossover elettrico, una nuova Gigafactory per produrre batterie di futura generazione e una Microgrid di energia rinnovabile per alimentare la produzione del sito.

La tecnologia e-POWER di Nissan fa parte di una concezione molto più vasta dell'universo dell'elettrificazione che include anche l'e-Pedal, dedicata ad una guida più sicura e meno stressante al volante, e l'e-4ORCE che presenta due motori elettrici e un sistema di gestione della trazione a ruote indipendenti. L'intera strategia Nissan è stata presentata da Luisa Di Vita, Direttore Comunicazione Nissan Italia, nell’ambito del panel "Meno 9 al 2030: dal termico all’ibrido, dall’ibrido all’elettrico, dall’elettrico all’idrogeno".