Adrian Sutil arrestato in un’operazione internazionale: l’ex pilota F1 in carcere con accuse pesanti

Ancora una brutta disavventura per l’ex pilota di Formula 1, Adrian Sutil: nel corso di una operazione internazionale in cui è stata sgominata una organizzazione criminale sul commercio di auto di lusso, è stato arrestato con l’accusa di frode e appropriazione indebita. Non è la prima volta che l’ex pilota tedesco finisce nei guai con la giustizia.

Brutte notizie per Adrian Sutil, ex pilota di Formula 1, che è stato arrestato a seguito di un'operazione di polizia di livello internazionale con pesanti accuse a proprio carico: presunta frode e appropriazione indebita. Le manette ai polsi di Sutil sono scattate nella mattinata di giovedì 27 novembre nella cittadina tedesca di Sindelfingen, a circa 15 chilometri da Stoccarda. Il 42enne ex pilota di F1 al momento è in custodia cautelare in un istituto penitenziario del Baden-Württemberg, in attesa di giudizio.

Adrian Sutil coinvolto in un raid internazionale: commercio illegale di auto di lusso

Un'"operazione internazionale", così riferisce la Bild che per prima ha dato la notizia dell'arresto dell'ex pilota tedesco Adrian Sutil coinvolto in una maxi retata portata avanti nella città di Stoccarda, a Monaco e in Svizzera. Il 42enne al momento è in custodia cautelare in un istituto penitenziario del Baden-Württemberg. Le accuse rivolte a Sutil sono pesanti attorno ad presunta organizzazione criminosa riguardante il commercio di auto di lusso, con i reati contestati di "frode grave organizzata e appropriazione indebita in associazione".

Adrian Sutil alla guida della Sauber nel GP Brasile 2014

Sutil e i precedenti con la giustizia: la condanna per rissa

Non è la prima volta che il nome del pilota tedesco finisce sulle prime pagine della cronaca internazionale non sportiva. Nel 2012 venne coinvolto in una rissa in una discoteca di Shanghai dove ferì al collo, utilizzando un coccio di bicchiere Eric Lux che allora ricopriva il doppio incarico di membro del CdA e di comproprietario del Team Lotus. Per quell'incidente Sutil venne condannato dal tribunale di Monaco di Baviera a un anno e mezzo di detenzione con la condizionale e una multa di 200.000 euro, venendo successivamente licenziato dalla Force India e restando senza contratto per un anno.

La carriera in F1 di Adrian Sutil: il record negativo e il Ferrari Challenge

La carriera in pista di Adrian Sutil non è di quelle indimenticabili: si è classificato quarto al Gran Premio d'Italia del 2009, suo miglior piazzamento visto che non è mai riuscito a salire sul podio (motivo per cui detiene il record negativo di GP corsi senza mai arrivare tra i primi tre) tra il 2007 e il 2014. Nel suo palmares anche un quinto al Gran Premio della Malesia del 2010 poi replicato al Gran Premio di Monaco del 2013. Dopo il suo ritiro in F1 Adrian Sutil ha gareggiato nel Ferrari Challenge, per due stagioni tra il 2022, (vincendo al debutto nel Trofeo Pirelli) e il 2023 con l'ultima gara disputata al Mugello nel 2023 dove è salito nuovamente sul podio.