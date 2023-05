Alonso è furioso, nel team radio se la prende con due piloti: “Questi ragazzi sono incredibili” Fernando Alonso sogna in grande a Monte Carlo e nelle libere del venerdì del Gp di Monaco ha avuto modo di discutere a distanza con Sergio Perez e poi con George Russell.

A cura di Alessio Morra

Fernando Alonso sta vivendo un'annata splendida, per lui questa è una sorta di seconda giovinezza sportiva. Il talento c'è sempre stato, ora ha anche un gran macchina, e con l'Aston Martin prova il colpaccio a Monte Carlo. Lo spagnolo è salito sul podio già quattro volte (su 5) e nel Principato sa di avere una chance. Alonso già nelle prove libere del venerdì di essere carichissimo ed ha avuto modo di battagliare a distanza con Perez e Russell, due big, e tutti gli altri sono avvisati.

Il pilota spagnolo viaggia verso i 42 anni, ma non li sente, corre come fosse un ventenne a caccia dei primi allori. Un mito pure per questo. La sua Aston Martin va e nelle prove libere si è piazzato secondo al mattino e quarto al pomeriggio. Non male. Considerato che qualcosa si può ancora limare e i distacchi erano ridotti – e poi comunque domenica dovrebbe piovere. Ma in attesa di capire cosa succederà nelle Qualifiche di sabato, Fernando si è mostrato estremamente battagliero ed ha avuto da ridere con dei forti team radio sia con Perez che con Russell.

Nelle Fp1 Alonso ha iniziato con il piede giusto, sta provando ulteriormente a migliorarsi quando si è trovato di fronte o meglio davanti Sergio Perez che era nel giro lento, e si è piazzato al centro della pista. Risultato: addio chance di primo posto per il pilota Aston Martin, che subito dopo in un team radio con il suo ingegnere ha detto: "Questi ragazzi sono incredibili, incredibili. La prossima volta anche io mi metterò in mezzo nel giro lento".

Messaggio inviato chiaramente a Perez, che lo ha ricevuto. Poi nelle Fp2 è stata la volta di una bagarre vera con George Russell. L'inglese della Mercedes era alle spalle di Fernando e non riusciva a passarlo. Una volta giunti alla Nouvelle Chicane l'inglese va lungo e invece di lasciar ripassare lo spagnolo è rimasto davanti, avendo così la possibilità di fare il proprio ritmo e di tentare il giro veloce senza alcun impedimento.

Ovviamente, e con buona ragione, Alonso di questo se n'è lamentato. Un altro team radio pepato: "Possiamo superare anche andando fuori la pista?". Domanda retorica e stilettata bis, questa volta per Russell, protagonista già di uno screzio con Verstappen poche settimane fa a Baku.

E se questo è solo l'inizio è facile prevedere qualcosa di forte, davvero, nelle Qualifiche e chissà anche in gara, naturalmente non per forza con protagonista Alonso.