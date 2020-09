24 Ore Le Mans 2020: vince ancora Toyota. Tra le GT successo per Aston Martin, Ferrari beffate

La 24 Ore di Le Mans, penultima prova del WEC 2019/2020, si è conclusa. A trionfare nella gara della classe regina (LMP1) per il terzo anno la Toyota del team Gazoo Racing con Nakajima, Buemi e Hartley (che quest’anno ha preso il posto di Fernando Alonso). In entrambe le classi risevate alle vetture GT invece a trionfare è l’Aston Martin che vince il doppio duello con le Ferrari giunte al 2° posto in LMGTE-Pro e al 3° in LMGTE-Am.