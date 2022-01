Vlahovic alla Juve: oggi firma e annuncio ufficiale. Gosens e Caicedo all’Inter: le ultime news di mercato

Dusan Vlahovic sarà presto un calciatore della Juventus. Dopo l'accordo sull'ingaggio e le commissioni con l'entourage, ormai manca solo il comunicato ufficiale per il passaggio in bianconero dell'attaccante serbo. La trattativa per il trasferimento si è chiusa con un accordo sui 75 milioni di euro, con 67 base fissa più 8 di bonus. Il 21enne bomber firmerà un contratto da 7 milioni euro netti a stagione fino al 2026. In mattinata ha effettuato le visite mediche e ieri è trapelato anche il numero di maglia: avrà la 28.

Anche le altre squadre si muovono in vista dell'ultimo weekend della sessione invernale. L'Inter ha ufficializzato l'arrivo di Robin Gosens e questa mattina è arrivato a Milano Felipe Caicedo: l'attaccante ha svolto le visite mediche e nelle prossime ore firmerà con i nerazzurri. Il Milan ha comunicato l'acquisto di Marko Lazetic, attaccante classe 2004 prelevato dalla Stella Rossa, e punta sempre ad un difensore. La Fiorentina, dopo la cessione di Vlahovic, ufficializzerà l'acquisto di Arthur Cabral dal Basilea: l'attaccante brasiliano è già a Firenze e ha già effettuato le visite mediche in una nota clinica fiorentina.

0 nuovi aggiornamenti