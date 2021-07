La Juventus spinge su Locatelli, il centrocampista del Sassuolo e della Nazionale che sembra aver definitivamente convinto Max Allegri per la nuova mediana bianconera. C'è da chiarire l'intesa economica sul giocatore ma è l'Europeo che frena i club: tutto si spiegherà solamente dopo l'11 luglio, intanto Juve e Sassuolo si sono ancora una volta sentite per ribadire il reciproco interesse a vedersi per concludere la trattativa. Intanto, ieri, Hakimi ha salutato Milano e molto probabilmente l'Inter per volare a Parigi dove sta definendo i particolari del contratto con il Paris Saint Germain. Ai nerazzurri arriveranno circa 70 milioni di euro, gran parte dei quali da girare al Real Madrid. Perso l'esterno diu fascia, adesso Marotta e Ausilio valuteranno alternative interne e di mercato.

La Roma di Mourinho è tra le più attive: quasi conclusa la lunga attesa per vedere Rui Patricio in giallorosso, col portiere della nazionale portoghese richiesto dallo Special One che studia anche l'alternativa da piazzare in fascia in attesa del lungo recupero di Spinazzola reduce dall'infortunio al tendine d'Achille. Il Milan entro la fine settimana chiuderà per Sandro Tonali, che ha accettato la riduzione di stipendio così come il Brescia di avere meno dei 35 milioni pattuiti un anno fa.

Lo Spezia intanto ha deciso che sarà Thiago Motta il nuovo allenatore per la prossima stagione dopo l'addio di Italiano, Sepe è conteso tra Bologna e Genoa, mentre il Napoli, dopo le parole di De Laurentiis attende la decisione di Insigne e ha chiuso il rinnovo di Di Lorenzo.