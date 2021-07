Adesso è ufficiale: Nicolas Burdisso è il nuovo direttore tecnico della Fiorentina. L'ex difensore di Inter, Genoa e Roma, che ha intrapreso la carriera da dirigente subito dopo aver appeso le scarpette al chiodo, torna in Italia dopo l'esperienza come direttore sportivo del Boca Juniors. La permanenza nel club argentino, dove aveva lavorato anche da calciatore vincendo tre volte il campionato, tre volte la Copa Libertadores e la Coppa Intercontinentale contro il Milan, non è stata lunga né fortunata: Burdisso si è trovato a gestire il periodo più difficile della storia del club azul y oro, ovvero quello successivo alla sconfitta nella finale di Libertadores contro il River Plate. Quando è cambiato il vertice della società, in seguito alle elezioni per il presidente e la giunta direttiva, il nuovo numero uno Ameal lo ha rimpiazzato e il periodo di Nicolas come dirigente alla Bombonera si è chiuso in poco tempo. Adesso Nicolas Burdisso è pronto a mettersi alla prova e questa nuova avventura a Firenze lo stimola molto: l'ex difensore è già in città da qualche giorno e ha già partecipato a varie riunioni con la dirigenza viola e il nuovo allenatore.

È stato un periodo molto complesso per la Viola dopo la vicenda che ha riguardato Rino Gattuso e il suo agente Jorge Mendes, che hanno portato alla rottura dopo nemmeno un mese e l'arrivo di Vincenzo Italiano sulla panchina del club toscano. Una vera e propria rivoluzione per la squadra gigliata, dopo l'ennesima stagione deludente: Rocco Commisso ha sempre mostrato buona volontà nel voler ritagliare un ruolo importante per la Fiorentina ma da quando è diventato presidente le cose non sono andate sempre per il verso giusto, soprattutto dal punto di vista tecnico. Con Burdisso nel ruolo di DT e Italiano in panchina si apre una nuova era al Franchi.

Le prime parole dell'ex calciatore come dirigente della Fiorentina: "Sono responsabile tecnico della società, devo occuparmi dei bisogni della prima squadra ma anche del settore giovanile e dell'area scout. Ho fatto un anno di gavetta molto intensa a casa mia, al Boca, ma ho tanta voglia di fare bene e di essere una risorsa per il club".