video suggerito

Stefano Pioli nuovo tecnico dell’Al Nassr, in Arabia Saudita con stipendio top: quanto guadagnerà Stefano Pioli all’Al Nassr, che ha esonerato Luis Castro. Per l’ex tecnico rossonero, c’è un triennale da 10 milioni a stagione. Il Milan, che ha ancora in atto un contratto fino a luglio 2025, andrebbe a risparmiare fino a 10 milioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stefano Pioli in Arabia Saudita: l'ex tecnico del Milan chiude infatti con l'Al Nassr, il club di Cristiano Ronaldo e che ambisce a prendersi il panorama del campionato nazionale partendo da un upgrade dalla panchina. Il tecnico emiliano, nonostante l'addio al Milan, è ancora legato ai rossoneri da un contratto che scade nel 2025 ma non sarebbe un ostacolo per l'eventuale sua nuova avventura araba. La proposta dell'Al Nassr si aggirerebbe attorno ai 10 milioni di euro.

L'accordo tra Pioli e l'Al Nassr: 10 milioni a stagione

L'Al Nassr sta corteggiando Stefano Pioli da mesi e si è arrivati all'accordo sostanziale con il tecnico che fino allo scorso anno era seduto sulla panchina del Milan. Il club arabo ha esonerato il precedente allenatore, Luis Castro, dopo il pareggio per 1-1 nella Champions League asiatica e al momento è ufficialmente senza un tecnico. Anche per questo l'Al Nassr ha alzato l'iniziale offerta sugli emolumenti che sono saliti da 7 milioni a 10 milioni. Una cifra "irrinunciabile" per l'allenatore dell'ultimo scudetto rossonero che dovrebbe sottoscrivere un triennale.

Pioli sotto contratto con il Milan: cosa accade adesso

Stefano Pioli è attualmente ancora sotto contratto con il Milan. Tra il tecnico e il club rossonero vige l'accordo che scade a luglio 2025 e che prevede uno stipendio da 4 milioni di euro. Una cifra che è a bilancio della società ma che potrebbe sparire nel momento in cui Pioli accettasse l'offerta dell'Al Nassr, di certo molto più alta economicamente parlando. A quel punto, tra il Milan e l'allenatore verrebbe meno il contratto che verrebbe rescisso in modo consensuale senza eventuali buonuscite: accadesse questa eventualità, in totale il Milan andrebbe a risparmiare fino a 10 milioni di euro. Anche per questo motivo, in casa rossonera si appoggia la possibilità di un passaggio in Arabia dell'allenatore.