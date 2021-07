Ultime notizie di calciomercato LIVE: Gollini al Tottenham. Juve, la chiave per Locatelli è Dragusin

Le ultimissime news di calciomercato: tutte le trattative su acquisti e cessioni di Juve, Milan, Inter e delle altre squadre di serie A del 20 luglio 2021. La Juventus tra le sue priorità ha il rinnovo di Dybala che con Allegri è destinato a tornare al centro del progetto. A tal proposito previsto un incontro in settimana con l'agente. Continua il pressing sul Sassuolo per Locatelli, dopo l'offerta del prestito con riscatto fissato sui 30 milioni. A convincere i neroverdi potrebbe essere l'inserimento nella trattativa di Dragusin, obiettivo gradito.

Milan scatenato, e dopo l'ufficialità di Giroud e Ballo-Touré è arrivata quella relativa al ritorno in prestito di Brahim Diaz dal Real Madrid che indosserà la maglia numero 10. Ora l'obiettivo è rinforzare l'attacco e il nome giusto è quello di Kaio Jorge talento brasiliano del Santos. A proposito di sudamericani, anche l'Inter ha messo nel mirino l'ex Alex Telles nelle vesti di sostituto di Hakimi, con Bellerin sullo sfondo. Si prepara anche l'affondo per Nandez, che potrebbe arrivare dal Cagliari, con Nainggolan e Dalbert in Sardegna. I nerazzurri lavorano anche alla cessione in prestito di Lazaro.

Per quanto riguarda le romane, giornata di visite mediche per Luka Romero, con la Lazio, mentre la Roma ha trovato l’accordo con Vina, sostituto di Spinazzola out per infortunio. Kluivert verso il passaggio al Nizza. L'Atalanta si prepara a salutare Pierluigi Gollini, dopo l'arrivo di Musso. L'estremo difensore sta per lasciare Bergamo per partire alla volta di Londra, destinazione Tottenham con la formula del prestito con diritto di riscatto che potrebbe trasformarsi in obbligo.

Gollini-Tottenham, le cifre e i dettagli dell'accordo 51 minuti fa

0 nuovi aggiornamenti