Ufficiali Ballo-Tourè e Brahim Diaz: salgono a 11 gli acquisti per il nuovo Milan di Pioli Il club rossonero continua ad essere l’indiscusso protagonista del mercato estivo. Con le ufficialità di Ballo-Tourè e Brahim Diaz sono 11 i giocatori acquistati dal club. Una vera e propria nuova squadra a disposizione di mister Pioli, con colpi di qualità come Giroud, Maignan, Tonali, Pobega e Tomori.

A cura di Alessio Pediglieri

Il Milan continua a essere protagonista di questa prima parte di calciomercato estivo. Con la stagione prossima già delineata tra date e calendario, i rossoneri proseguono sulla linea del rinnovo totale della rosa di Stefano Pioli che non ha chiesto nulla di preciso ma si sta ritrovando una squadra di tutto rispetto in vista dei tre impegni top. Tra Campionato, Coppa Italia e Champions League il ‘Diavolo' sta lavorando per migliorarsi e – dati alla mano – tra soldi investiti e giocatori mossi, è tra i più attivi club d'Italia e d'Europa. Solo nella giornata di lunedì 19 luglio sono arrivate altre due ufficialità: Ballo-Tourè e Brahim Diaz.

Due colpi che erano nell'aria già da qualche giorno e che si sono concretizzati nel giro di poche ore per la gioia dei tifosi milanisti che adesso stanno sognando una nuova stagione in cui potersi togliere più di una semplice soddisfazione. Il club rossonero ha prima ufficializzato attraverso i suoi social l'ingaggio del difensore prelevato dal Monaco. Un contratto a titolo definitivo con 4.2 milioni di euro per il cartellino più altri 500 mila euro di bonus. Per Ballo-Tourè, un contratto di quattro anni, fino al 30 giugno 2025, e la maglia numero 5: "Farò di tutto per riuscire a rendere felice i tifosi" ha poi dichiarato verso il popolo rossonero.

Per Brahim Diaz si tratta di un ritorno. Il Milan ha chiuso l'accordo nel primo pomeriggio di lunedì con il Real Madrid e ha reso ufficiale il rinnovo del prestito per il centrocampista. Il calciatore indosserà la maglia numero 10 per le prossime due stagioni in rossonero.

AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo biennale, le prestazioni sportive di Brahim Abdelkader Díaz dal Real Madrid CF. Il calciatore si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2023. Brahim, dopo aver totalizzato 39 presenze e 7 gol con il Milan nella scorsa stagione, continuerà a vestire la maglia rossonera e indosserà il numero 10.

Con questo comunicato, dunque, il Milan mette a segno il suo 11° accordo ufficiale. Oltre a Ballo-Tourè e Brahim Diaz, si è chiuso per Olivier Giroud dal Chelsea, Maignan dal Lille, Tonali dal Brescia e ancora: Tomori riscattato dal Chelsea, Pobega rientrato dallo Spezia come Caldara dall'Atalanta, Conti dal Parma, Brescianini dalla Virtus Entella e Colombo dalla Cremonese.