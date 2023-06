Spagna-Italia in diretta, formazioni ufficiali e risultato: Mancini cambia modulo, Immobile e Zaniolo in attacco

La diretta di Spagna-Italia, semifinale di Nations League: formazioni ufficiali e risultato. Diretta TV in chiaro su Rai1 e in streaming gratis su RaiPlay. In caso di vittoria, l'Italia affronterà la Croazia in finale.

Le formazioni ufficiali di Spagna-Italia

Morata unica punta nel 4-2-3-1 della Spagna. Rodrigo M., Gavi e Yeremy dietro l'ex Juve. Mancini cambia modulo. L'Italia giocherà con il 3-5-2. In avanti Zaniolo al fianco di Immobile. Spinazzola preferito a Dimarco, Verratti in panchina. Gioca Frattesi.

Spagna (4-2-3-1): Unai Simon, Jesus Navas, Laporte, LeNormand, Jordi Alba; Rodri, Merino; Rodrigo M., Gavi, Yeremy; Morata. Ct: de La Fuente

Italia (3-5-2): Donnarumma; Acerbi, Toloi, Bonucci; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Frattesi, Spinazzola; Zaniolo, Immobile.

