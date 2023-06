L’errore di Bonucci regala il gol alla Spagna, Mancini non ci crede: via la giacca e urla rabbiose Errore di Bonucci in occasione del gol del vantaggio della Spagna, con Pino che gli ha rubato il pallone segnando la rete del vantaggio iberico. Mancini incontenibile.

A cura di Marco Beltrami

La semifinale di Nations League non è iniziata bene per l'Italia che si è ritrovata subito in svantaggio contro la Spagna in virtù del gol di Yeremi Pino. Un'azione rocambolesca in cui si è rivelato decisivo l'errore di Leonardo Bonucci, in fase di costruzione. Il difensore della Juventus ha gestito il pallone in malo modo, scatenando la rabbia di Roberto Mancini.

Contro una squadra maestra del palleggio gli azzurri hanno provato ad imbastire un'azione manovrata partendo dalle retrovie. Gigio Donnarumma ha passato la palla per linee centrali al suo ex compagno al Milan Leonardo Bonucci che dava le spalle alla metà campo. Il centrale non è stato reattivo, considerando anche il pressing della formazione avversaria con 3 giocatori in fase offensiva compreso l'ex bianconero Morata. Ecco allora che il capitano dell'Italia ha dovuto prima di tutto guardarsi dall'intervento di Gavi.

Purtroppo le cose sono andate peggio per Bonucci e per l'Italia. Il difensore ha dovuto fare i conti con Pino che ha provato a dribblare con un tentativo "pericoloso" considerando la posizione in campo. Il numero 15 della Spagna è infatti riuscito a strappargli il pallone e ha avuto poi tutto il tempo per prendere la mira e battere Donnarumma per il gol dell'1-0.

Se Bonucci è apparso sin da subito disperato dell'ingenuità commessa, Donnarumma si è lamentato a gran voce: dopo aver mimato il possibile passaggio ad un compagno, ha allargato le braccia. Molto più plateale la reazione di Mancini, letteralmente incredulo per la topica della sua difesa. Il ct si è mosso davanti alla panchina, avvicinandosi all'area e ha iniziato ad urlare in direzione di Bonucci molto nervoso e arrabbiato.

Qualche secondo dopo, Mancini che non riusciva a darsi pace per l'ingenuità commessa dalla sua difesa si è tolto la giacca, girandosi verso i suoi collaboratori. Fitto conciliabolo con Evani e Oriali a mimare quanto accaduto poco prima, con la rabbia per un gol letteralmente regalato agli avversari che hanno avuto vita facile a bucare gli azzurri. Bonucci non ha quasi mai guardato invece la sua panchina, amareggiato per un errore non da un giocatore esperto come lui. Fortunatamente poco dopo ci ha pensato Immobile a riportare un pizzico di serenità in casa Italia.