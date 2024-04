video suggerito

Fognini quasi squalificato: scaglia via rabbioso una pallina e rischia di colpire un ospite VIP Fabio Fognini al Challenger di Oerais ha rischiato grosso, con una pallinata che avrebbe potuto colpire una delle autorità presenti in tribuna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Fabio Fognini ha rischiato grosso. Il tennista italiano si è reso protagonista di un gesto al limite, che gli sarebbe potuto costare anche la squalifica e la conclusione anticipata di un match. Dopo un errore che gli è costato il primo set contro De Loore nel challenger di Oeiras in Portogallo, il ligure si è sfogato scagliando via una pallina che per poco non ha colpito un personaggio celebre presente sulle tribune.

Fognini rischia grosso al Challenger di Oeiras

Testa di serie numero uno del tabellone, Fognini ha sfidato il belga De Loore ai sedicesimi. Dopo aver perso un brutto primo set, Fabio si è lasciato andare ad un gesto di stizza per sottolineare il suo momento no. Dopo aver recuperato la pallina a game chiuso infatti, l’ha colpita con la racchetta, come fanno di solito i giocatori per celebrare la vittoria. Un tentativo di fuori campo che però non è stato tale. Lo stesso Fognini infatti ha calcolato male l’intensità della conclusione, con la pallina che è finita per sfiorare anche pericolosamente qualcuno nelle zone più alte della tribuna.

Il noto giornalista Morgado infatti ha spiegato quanto accaduto: la pallina spedita via da Fognini ha rischiato seriamente di colpire in testa il presidente della Federazione portoghese, presente sugli spalti per godersi lo spettacolo. Un sospiro di sollievo sia per l'autorità, che per lo stesso Fognini. Quest'ultimo si è prontamente scusato con le persone presenti, alzando le mani a più riprese, anche con il sorriso.

Il giudice di sedia ha chiuso un occhio, lasciando le cose così come stavano senza prendere provvedimenti. Non avrebbe però potuto farlo certamente se Fognini avesse involontariamente colpito qualcuno. In quel caso sarebbe scattata la squalifica per il tennista italiano. Si è salvato per questione di centimetri.