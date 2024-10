Sinner-Shelton, la diretta live all’ATP Shanghai: Jannik all’alba va a caccia dei quarti

Jannik Sinner impegnato nella mattinata italiana nel torneo 1000 di Shanghai: l'altoatesino oggi in campo per gli ottavi di finale del torneo cinese contro l'americano Ben Shelton. Ci sono quattro precedenti, il bilancio è di 3-1 in favore di Sinner, che ha perso contro l'americano proprio a Shanghai un anno fa. Sinner è saldamente il numero 1 ATP, Shelton è invece numero 16. L'incontro inizierà alle ore 6:30 italiane (12:30 locali) e si potrà vedere in TV solo su Sky. Streaming con Sky Go e NOW.

05:53 Sinner favorito su Shelton Jannik Sinner è favorito su Ben Shelton, lo è per mille motivi: lo è per classifica (numero 1 contro 16 ATP), per i precedenti (3 a 1 Jannik) e per i bookmakers che indicano l'azzurro favorito. A cura di Alessio Morra 05:43 Il programma di mercoledì 9 ottobre dell'ATP Shanghai Campo centrale ore 6:30, Sinner-Shelton

a seguire, Alcaraz-Monfils

non prima delle 12:30, Safiullin-Djokovic

a seguire, Goffin-Zverev Campo 1 ore 7: Tsitsipas-Medvedev

a seguire: Paul-Machac

a seguire: Mensik-Dimitrov

non prima delle 12:30: Fritz-Rune A cura di Alessio Morra 05:33 Chi è Ben Shelton, l'avversario di Sinner a Shanghai Figlio d'arte, il papà Bryan è stato tennista negli anni '90, Shelton è uno dei giovani rampanti del tennis. Un guerriero in campo, con un atteggiamento da spaccone. Dotato di gran fisico, non ha però le qualità di Sinner e Alcaraz. Ha vinto due titoli ATP in carriera (Tokyo 2023, Houston 2024) e raggiunto le semifinali agli US Open 2023. Nella Race è numero 21, nella classifica delle 52 settimane è numero 16. A cura di Alessio Morra 05:31 Sinner-Shelton, i precedenti Quattro i confronti diretti. Shelton ha vinto il primo, un anno fa, proprio a Shanghai, quando si impose al tie-break del terzo set. Sinner ha pareggiato i conti a Vienna poche settimane dopo e ha battuto l'americano a Indian Wells e Wimbledon nel 2024. A cura di Alessio Morra 05:30 Sinner-Shelton, dove vedere la partita dell'ATP Shanghai in TV e streaming Jannik Sinner e Ben Shelton apriranno un ricchissimo mercoledì a Shanghai dove si disputeranno oggi tutte le partite degli ottavi di finale del torneo 1000 numero 8 della stagione. Sinner-Shelton inizierà alle ore 6:30 italiane e si potrà seguire solo su Sky, sul canale 201 (Sky Sport Uno). Streaming, solo per abbonati, con Sky Go o NOW. Non c'è la diretta in chiaro. A cura di Alessio Morra