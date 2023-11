Qualifiche F1 GP Las Vegas, orari TV8 e Sky: dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la pole

La Formula 1 torna negli Stati Uniti per il GP Las Vegas dopo la vittoria Verstappen – già campione del mondo – in Brasile. Ferrari in lotta con la Mercedes per il secondo posto nel Campionato Costruttori, Leclerc e Sainz alla prova delle qualifiche dopo le Fp1 e Fp2. Le prime sono durate dieci minuti, sospese e cancellate dopo la rottura della Ferrari di Sainz dovuta a un tombino. Le secondo, terminate alle 4 di notte locali, hanno visto Leclerc e Sainz davanti a tutti. Le Fp3 iniziano alle ore 05:30, mentre alle 09:00 scatteranno le qualifiche con Q1, Q2 e Q3. Diretta TV e streaming su Sky, le qualifiche saranno visibili in TV e streaming gratis su TV8 alle ore 11:45. Su Fanpage.it gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

16 min fa 19:00 Ferrari velocissima a Las Vegas Dopo i problemi della Fp1 alla vettura di Sainz, la Ferrari ha volato nella Fp2 e ha piazzato un uno – due che pareva inimmaginabile. Leclerc davanti allo spagnolo. La pole position non sembra una pia illusione. A cura di Alessio Morra 45 min fa 18:30 Qualifiche F1 stanotte in TV, dove vederle in diretta e in differita Le Qualifiche del Gran Premio di Las Vegas saranno trasmesse da Sky e inizieranno alle ore 9 di sabato 18 novembre. Un'ora di prove che si potranno seguire sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Sport Formula 1). Differita nella tarda mattinata su Tv8, si parte alle 11:40. A cura di Alessio Morra