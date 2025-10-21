PSV-Napoli 2-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League: raddoppio di Salibari

La diretta live della partita PSV-Napoli per la 3ª giornata di Champions League. Gol di McTominay e autorete di McTominay, poi il 2-1 di Salibari. Azzurri in emergenza, Antonio Conte ne ha parlato anche in conferenza, in attacco c'è Lucca. Osservato speciale, Noa Lang, ex di turno che partirà dalla panchina. Diretta TV sui canali di Sky e in streaming su Sky Go e NOW.
Inizia il secondo tempo: Napoli sotto in casa del PSV
Si riparte sul punteggio di 2-1 in favore del PSV. Nessun cambio nel Napoli, con Conte che sicuramente si è fato sentire negli spogliatoi. Una sostituzione tra i padroni di casa. Bosz inserisce un altro difensore.
PSV-Napoli 2-1: la formazione olandese ribalta il risultato con Salibari
Salibari porta avanti il PSV. Beffa per gli azzurri che incassano un contropiede bruciante per il 2-1 in favore degli olandesi. L'attaccante si ritrova tutto solo a campo aperto e non sbaglia. Proteste del Napoli per un contatto tra Schouten e Lucca in area PSV ad inizio azione. L'ex Bologna ha toccato prima la sfera.
Pareggio lampo del PSV, con l'autogol di Buongiorno: 1-1
Il Napoli incassa subito la rete del pareggio. Possesso palla prolungato della formazione olandese e cross dalla sinistra, con lo sfortunato Buongiorno che di testa nel tentativo di contrastare un avversario manda la palla alle spalle di Milinkovic. 1-1 e tutto da rifare.
PSV-Napoli 0-1: gol di McTominay e azzurri in vantaggio
Il Napoli è in vantaggio sul campo del PSV! Colpo di testa vincente di McTominay, su assist al bacio di Spinazzola dalla destra. 1-0 per la formazione italiana poco dopo la mezz'ora.
Che errore di Lucca sull'invenzione di McTominay. Chance per Spinazzola.
McTominay inventa con un assist centrale per Lucca. L'attaccante che poteva entrare in area in posizione centrale e ritrovarsi a tu per tu con il portiere, sbaglia lo stop e si allunga la sfera. Subito dopo tiro-cross a giro di Spinazzola e pallone che sfiora il sette.
Il PSV passa in vantaggio con Salibari: gol annullato per fuorigioco
Il PSV trova il gol con la deviazione vincente di Salibari ma niente da fare. Posizione irregolare segnalata per il calciatore offensivo della squadra di casa. Seppur di poco, era più avanti rispetto a Buongiorno: il VAR conferma.
Milinkovic-Savic salva il Napoli: doppia chance per il PSV
Man dopo un bel duetto con un compagno mira all'angolino e trova la grandissima risposta di Milinkovic-Savic. Sull'angolo gran colpo di testa di un calciatore olandese e pallone di poco alto sulla traversa.
Grande occasione per De Bruyne: si salva il PSV
Subito un'occasione importante per il Napoli. De Bruyne in profondità dribbla quasi tutti ma si defila: il suo tiro cross attraversa tutto lo specchio ma non trova compagni. Si salva la difesa di casa.
PSV-Napoli in diretta, inizia la partita
Dopo l'esecuzione del tradizionale inno della Champions, ha inizio la partita tra PSV e Napoli. A dare il fischio d'inizio è l'arbitro tedesco Daniel Siebert, assistito dai connazionali Jan Seidel e Rafael Foltyn. Daniel Schlager è il quarto uomo. Al Var ci sono Christian Dingert e Bastian Dankert.
Come arriva il PSV alla partita di oggi
Il PSV Eindhoven va a caccia contro il Napoli della prima vittoria in Champions League. Olandesi con un solo punto e al 27° posto in classifica generale, frutto della sconfitta alla prima giornata con l'Union Saint-Gilloise e del pareggio nell'ultima partita con il Bayer Leverkusen. In Eredivisie la squadra di Bosz è seconda a 22 punti, a -3 dal Feyenoord capolista ma ha dalla sua un valore importante: il migliore attacco del torneo con 27 gol.
I precedenti giocati in casa con le formazioni italiane sono favorevoli: su 14 match sono arrivate 8 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte con una media punti di 1,86 a partita.
Come arriva il Napoli alla partita di oggi
Il Napoli arriva alla sfida di oggi col PSV dopo la sconfitta a Torino in campionato e con una defezione pesante in attacco, quella di Hojlund. Stringerà i denti McTominay, al quale Conte ha lasciato massima libertà di scelta di esserci o meno. In avanti scontato pensare a Lucca al posto del danese ma la mossa a sorpresa (De Bruyne schierato in posizione di falso 9) può cambiare pelle agli azzurri. In Champions i partenopei occupano il 19° posto con 3 punti (sconfitta a Manchester con il City e vittoria al Maradona con lo Sporting). In campionato sono secondi a 15 punti, alle spalle del Milan (16).
PSV-Napoli, le formazioni ufficiali
Il Napoli gioca contro il PSV facendo i conti con l'emergenza assenze in attacco. Di seguito le formazioni ufficiali:
PSV (4-2-3-1): Kovar; Flamingo, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine; M. Junior, Veerman; Man, Saibari, Perisic; Til. All. Bosz
NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Conte.
Arrestati 230 tifosi del Napoli alla vigilia della gara: "Trattati come criminali"
Lunedì sera a Eindhoven sono stati arrestati in via preventiva 230 tifosi del Napoli. Tutti condotti in una stazione di polizia per essere identificati e interrogati, successivamente rispediti a casa e senza alcuna possibilità di assistere all'incontro anche se provvisti di regolare biglietto. Il gruppo è stato bloccato dagli agenti di polizia per aver "violato le norme anti-assembramento" nella città olandese e il piano di sicurezza vigente in occasione della partita di Champions.
"Ci hanno perquisiti e identificati senza che avessimo fatto nulla di male o pericoloso – le parole di uno dei tifosi riportate dall'Agenzia Ansa -. Ci hanno trattato come criminali. Ci sono stati annullati i biglietti della partita. La polizia locale ci ha anche minacciati dicendo che la polizia italiana avrebbe potuto emettere un daspo nei nostri confronti". Sono 1600 invece quelli che saranno allo stadio di Eindhoven questa sera.
Dove vedere PSV-Napoli di Serie A in TV e streaming
PSV-Napoli sarà trasmessa in diretta TV sui canali di Sky, in streaming su Sky Go e NOW. Non è prevista alcuna diretta in chiaro su TV8. Si potrà vedere la partita, se abbonati, su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (253). La telecronaca della partita sarà condotta da Federico Zancan che avrà al suo fianco Riccardo Montolivo per il commento tecnico.