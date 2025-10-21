PSV-Napoli 2-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League: raddoppio di Salibari

Lunedì sera a Eindhoven sono stati arrestati in via preventiva 230 tifosi del Napoli. Tutti condotti in una stazione di polizia per essere identificati e interrogati, successivamente rispediti a casa e senza alcuna possibilità di assistere all'incontro anche se provvisti di regolare biglietto. Il gruppo è stato bloccato dagli agenti di polizia per aver "violato le norme anti-assembramento" nella città olandese e il piano di sicurezza vigente in occasione della partita di Champions.

"Ci hanno perquisiti e identificati senza che avessimo fatto nulla di male o pericoloso – le parole di uno dei tifosi riportate dall'Agenzia Ansa -. Ci hanno trattato come criminali. Ci sono stati annullati i biglietti della partita. La polizia locale ci ha anche minacciati dicendo che la polizia italiana avrebbe potuto emettere un daspo nei nostri confronti". Sono 1600 invece quelli che saranno allo stadio di Eindhoven questa sera.