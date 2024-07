Paolini-Krejcikova, la diretta live della finale di Wimbledon: Jasmine Paolini vuole il primo Slam

Jasmine Paolini oggi affronta Krejcikova nella finale del torneo di Wimbledon per provare a vincere il suo primo titolo slam: sarebbe la prima volta per una tennista italiana. Krejcikova ha vinto l'unico precedente, giocato oltre sei anni fa. Jasmine ha eliminato Vekic in semifinale mentre Krejickova ha vinto contro Rybakina. La finale inizierà alle ore 15 e si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, non è prevista la diretta in chiaro.

14:10 Il percorso di Krejickova nel torneo di tennis Barbora Krejcikova ha vissuto un'annata negativa a causa di un infortunio e si è presentata da testa di serie numero 31 a Wimbledon, dove ha ottenuto tre successi prestigiosi. Dopo aver superato i primi turni ha battuto negli ottavi Danielle Collins, poi nei quarti ha eliminato l'ostica Ostapenko e in semifinale ha vinto contro pronostico contro Rybakina. A cura di Alessio Morra 14:02 Il percorso di Jasmine Paolini a Wimbledon Jasmine Paolini non aveva mai vinto una partita a Wimbledon fino a due settimane fa, ora ne ha vinte sei in fila. Un trionfo dietro l'altro. Due turni agevoli, poi il successo su Andreescu, la vittoria per il rotto della cuffia suKeys, ritiratasi a un passo dal successo, prima del 6-2 6-1 a Navarro, che per molti era favorita, e al trionfante ed emozionante successo in semifinale su Donna Vekic. A cura di Alessio Morra 14:01 Paolini-Krejcikova, i precedenti Jasmine Paolini e Barbora Krejcikova si affronterà per la seconda volta nella loro carriera questo pomeriggio a Wimbledon. La tennista italiana e quella della Cechia si sono incontrate solo una volta, addirittura sei anni e mezzo fa, nelle qualificazioni degli Australian Open, all'epoca Paolini perse malamente raccogliendo appena tre game. A cura di Alessio Morra 14:00 Paolini-Krejcikova, dove vedere la finale di Wimbledon in TV e streaming Jasmine Paolini e Barbora Krejcikova giocheranno la finale femminile del torneo di Wimbledon, e scenderanno in campo tra esattamente un'ora. É la prima volta che una tennista italiana gioca l'ultimo atto del torneo più prestigioso al mondo. La finale inizierà dunque alle ore 15 e si potrà. seguire su Sky sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 2023 (Sky Sport Tennis). Streaming per abbonati con Sky Go e NOW. Non è prevista la diretta in chiaro. A cura di Alessio Morra