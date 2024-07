video suggerito

Jasmine Paolini non tradisce ed è in semifinale a Wimbledon: Navarro demolita, ora c’è Donna Vekic Jasmine Paolini è la prima giocatrice italiana a qualificarsi per le semifinali di Wimbledon. Navarro battuta in due set, 6-2 6-1. Paolini giovedì da favorita affronterà Donna Vekic. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Jasmine Paolini è in semifinale a Wimbledon! Emma Navarro è stata spazzata via, battuta con il punteggio di 6-2 6-1. Un grande successo per Paolini, che è la prima tennista italiana capace di qualificarsi per le semifinali dei Championships. Paolini, numero 7 al mondo, giovedì 11 luglio affronterà la croata Donna Vekic, numero 39 della classifica WTA. L'Italia ritrova il sorriso dopo il ko di Sinner al quinto set con Medvedev.

Paolini lascia solo 3 game a Emma Navarro

Meglio di così è impossibile giocare. Jasmine Paolini ha giocato una partita perfetta. Lei, che è arrivata in finale al Roland Garros un mese fa, si è presentata sull'erba senza aver mai vinto a Wimbledon. Navarro, reduce dal successo su Coco Gauff, pareva favorita ma è stata spazzata via. Solo tre game per l'americana, che è stata tramortita. Paolini si è imposta con il punteggio di 6-2 6-1 e vola in semifinale.

Le parole a caldo di Jasmine: "Non so cosa dire"

Quasi con le lacrime agli occhi, intervista da Lee McKenzie, Paolini ha parlato della sua vittoria, ed era davvero raggiante: "Per me è incredibile, è eccezionale vincere qui, su questo campo. Sono talmente contenta che non so cosa dire. Un sogno che si avvera. Quando ero una bambina vedevo le finali, ed è strano per me essere in semifinale a Wimbledon. Ho giocato un gran bel match contro Navarro, che mi aveva sempre battuto. Combatterò contro Donna Vekic, giocherò su ogni palla. Grazie a tutti".

Quando giocherà Paolini in semifinale a Wimbledon

Jasmine Paolini ha ottenuto un altro magnifico successo e ora è in semifinale a Wimbledon. La tennista italiana si riposerà mercoledì, o meglio si allenerà e si preparerà per la semifinale che disputerà giovedì 11 luglio. La sfida con la croata Donna Vekic, che ha eliminato Lulu Sun, sarà la prima in programma e scatterà alle ore 14:30.