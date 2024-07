video suggerito

Discorso di Jasmine Paolini con voce tremante, Wimbledon la acclama: "Hai sciolto i cuori di tutti" Jasmine Paolini tocca il cuore di tutto il pubblico di Wimbledon col suo emozionante discorso dopo la sconfitta in finale contro Barbora Krejcikova. Annabel Croft, ex tennista e addetta al cerimoniale spiega: "Hai sciolto il cuore di tutti con il tuo sorriso e anche se hai perso il tuo sorriso c'è sempre".

A cura di Fabrizio Rinelli

Jasmine Paolini non è riuscita nell'impresa di vincere la finale del singolare femminile di Wimbledon. L'azzurra è stata sconfitta dalla ceca Barbora Krejcikova che ha trionfato per la prima volta in carriera sull'erba inglese chiudendo il match in 6-2, 2-6, 6-4 dopo due ore di gioco. Dopo la partita il classico momento delle interviste ha visto chiaramente l'azzurra parlare per prima intervistata dall'addetta al cerimoniale, ovvero Annabel Croft, ex tennista e conduttrice televisiva britannica, che ha speso parole meravigliose nei confronti della nostra tennista italiana.

"Hai sciolto il cuore di tutti con il tuo sorriso e anche se hai perso il tuo sorriso c'è sempre". La Croft rende quel momento ancora più emozionante prima ancora che la Paolini prendesse la parola. Ogni frase scandita dall'azzurra con voce tremante era accompagnata dall'applauso di tutto il pubblico che si era profondamente legato alla nostra tennista. Discorso, quello di Jasmine, ripreso poi completamente dalla mamma della Paolini che emozionatissima col suo cellulare ha registrato ogni momento di quegli istanti che rimarrano indelebili.

Il discorso di Jasmine Paolini accompagnato dagli applausi continui del pubblico

"Vedere questo stadio è un sogno diventato realtà e anche giocarci – spiega l'azzurra che poi si complimenta con la sua avversaria -. Congratulazioni a Barbora. Giochi un tennis così bello, quindi congratulazioni a te e al tuo team". Il percorso della Paolini è stato incredibile e di questo l'azzurra ne è consapevole: "Gli ultimi due mesi sono stati folli e di questo ringrazio la mia famiglia e il mio team, senza di loro non sarei qui – spiega ancora -. In queste due bellissime settimane ho ricevuto tantissimo sostegno, ed è bellissimo sentire l'amore del pubblico, mi è piaciuto tantissimo". Sua mamma emozionata segue ogni istante di quel momento. Il pubblico è emozionatissimo e sostiene la Paolini in ogni momento.

Paolini chiude il suo discorso: "Ho apprezzato ogni momento qui"

"Oggi sono un po' triste – spiega ancora l'azzurra – ma cerco di continuare a sorridere perché mi devo ricordare che oggi è comunque una bella giornata: sono in finale di Wimbledon ed è bellissimo, da ragazzina guardavo sempre questa finale e tifavo per Federer (ride ndr) – e poi conclude -. Essere qui adesso è folle, ho apprezzato ogni momento". Prima di lasciare la parola alla vincitrice, è la stessa Croft a voler chiudere il discorso con la Paolini con un'altra frase di grande apprezzamento del suo percorso a Wimbledon: "Hai lottato così tanto e hai giocato una finale bellissima, sei stata la prima italiana nel femminile a Wimbledon: sono sicura che sari orgogliosa di te come lo è tutto questo pubblico".