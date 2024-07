Olimpiadi Parigi 2024, i risultati e le medaglie dell’Italia in diretta: occhi puntati su Ganna, Paolini e Martinenghi

Tutta la giornata dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 sarà trasmessa in diretta TV su Discovery+. I migliori eventi saranno poi mandati in onda sui canali Rai (in chiaro) e su Eurosport, disponibile anche per gli abbonati di Sky e DAZN attraverso le varie finestre dedicate alle Olimpiadi. In streaming sarò possibile vedere le stesse gare sulle piattaforme di Raiplay, Sky Go, NOW e DAZN.