Olimpiadi 2024 oggi in TV, italiani in gara e programma: orari e dove vedere, attesa per Ganna e Longo Borghini Oggi sabato 27 luglio iniziano ufficialmente le Olimpiadi di Parigi 2024: si inizia alle 8:30 con il badminton, si conclude alle 21:00 con le partite del torneo di calcio maschile. 14 medaglie da assegnare. Tutto il programma, con gli orari in TV per vedere tutti gli italiani impegnati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Oggi sabato 27 luglio iniziano ufficialmente le Olimpiadi di Parigi 2024: 14 le medaglie da assegnare oggi in 8 sport. Dopo la giornata di ieri dedicata interamente alla straordinaria Cerimonia d'apertura per le strade della capitale francese alle 9:00 in punto scatta l'avventura a 5 cerchi, con un ricco programma per il Day 1 che apre con le batterie di canottaggio, la fase a gironi di pallamano e il Tiro a segno, per concludersi alle 21:00 con due partite della fase a gironi del torneo di calcio maschile. Tutta la giornata sarà in diretta TV su Discovery+, con i migliori eventi sui canali Rai (in chiaro) e su Eurosport, disponibile anche per gli abbonati di Sky e DAZN.

Tante le discipline che aprono il primo giorno olimpico a Parigi e tantissimi anche gli atleti e le atlete azzurre impegnati in questo avvio dei Giochi, tra cui Nicolò Martinenghi nel nuoto, Leonardo Fioravanti nel surf, Filippo Ganna e Elisa Longo Borghini nel ciclismo, Jasmine Paolini nel tennis.

Le prime discipline in assoluto a dare spettacolo saranno alle 9:00 pallamano, canottaggio e tiro a segno con tanti azzurri subito in gara. Poi, via via decine di altre specialità dall'equitazione alla pallavolo, alla scherma passando al pugilato, ginnastica, rugby, hockey su prato. Oggi si assegneranno 14 medaglie. Ecco nel dettaglio il programma completo e gli appuntamenti con i nostri atleti azzurri.

Gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi: programma e orari TV

Il programma del primo giorno alle Olimpiadi di Parigi 2024, completo, trasmesso in TV dalla Rai in chiaro e visibile a tutti senza costi aggiuntivi. Per gli abbonati vasta scelta, da Sky a Eurosport 1 e 2 e alla programmazione di Discovery Plus. Ecco orari e discipline, con in evidenza gli italiani e le italiane impegnate.

09:00 CANOTTAGGIO

Singolo – uomini, batterie Singolo – donne, batterie Doppio – uomini, batterie (Matteo Sartori, Nicolò Carucci) Doppio – donne, batterie (Stefania Gobbi, Clara Guerra) Quattro di coppia – uomini, batterie (Luca Rambaldi, Luca Chiumento, Giacomo Gentili, Andrea Panizza) Quattro di coppia – donne, batterie. 09:00 PALLAMANO

Uomini, fase a gironi (2 partite) 09:00 TIRO A SEGNO

Carabina ad aria compressa 10 m – squadre miste, qualificazione (Italia) Pistola ad aria compressa 10 m – qualificazione maschile Pistola ad aria compressa 10 m – qualificazione femminile 10:00 EQUITAZIONE

Completo, dressage a squadre ed individuale (Italia) 10:00 SCHERMA

Spada individuale – donne, tabellone dei 64 (Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio) Sciabola Individuale – uomini, tabellone dei 64 (Luca Curatoli, Luigi Samele, Michele Gallo) 10:00 HOCKEY SU PRATO

Uomini, fase a gironi (2 partite) 10:00 JUDO

48 kg – donne, eliminatorie (Assunta Scutto) 60 kg – uomini, eliminatorie (Andrea Carlino) 10:30 TIRO A SEGNO

Carabina ad aria compressa 10 m – Finale a squadre miste (eventuale Italia con Barbara Gambaro, Danilo Denis Sollazzo) Carabina ad aria compressa m – qualificazioni maschili (Paolo Monna, Federico Nilo Maldini) 10:30 HOCKEY SU PRATO

Uomini, fase a gironi (2 partite) 11:00 TUFFI

Trampolino sincro 3 m – donne (Elena Bertocchi, Chiara Pellacani) 11:00 GINNASTICA ARTISTICA

Qualificazioni – uomini 11:00 NUOTO

100 m farfalla – donne, batterie (Costanza Cocconcelli, Viola Scotto Di Carlo) 400m stile libero – donne, batterie 100 rana uomini, batterie (Ludovico Blu Art Viberti, Nicolò Martinenghi) 400m stile libero – uomini, batterie (Marco De Tullio, Matteo Lamberti) Staffetta 4x100m stile libero – donne, batterie (Italia)Staffetta 4x100m stile libero – uomini, batterie (Italia) 12:00 SKATEBOARD

Street maschile, eliminatorie 12:00 TENNIS

1° turno – Singolare femminile (Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani) 1° turno – Singolare maschile (Luciano Darderi) 1° turno – doppio maschile (Simone Bolelli, Andrea Vavassori) 1° turno – doppio femminile (Jasmine Paolini, Sara Errani) 13:00 VOLLEY

eliminatorie maschili (Italia-Brasile) eliminatorie femminili 14:00 PALLANUOTO

Donne, fase a gironi (4 partite) 14:00 BEACH VOLLEY

Fase a gironi maschile (Samuele Cottafava, Paolo Nicolai) Fase a gironi femminile 14:00 PALLAMANO

Uomini, fase a gironi (2 partite) 14:30 CICLISMO SU STRADA

Cronometro individuale – donne (Elisa Longo Borghini) Cronometro individuale – uomini (Alberto Bettiol, Filippo Ganna) 14:30 RUGBY A 7

Uomini, semifinali e finali 15:00 CANOA SLALOM

Maschile Slalom C1 batterie (Raffaele Ivaldi) Femminile Slalom K1 batterie (Stefanie Horn) 15:00 CALCIO

Uomini, fase a gironi (2 partite). 15:00 TENNISTAVOLO

Giorgia Piccolin, Debora Vivarelli singolare femminile 15:30 PUGILATO

54 kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale (Sirine Charaabi) 60kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale (Alessia Mesiano) 63,5 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale 80 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale (Salvatore Cavallaro) 15:30 GINNASTICA ARTISTICA

Qualificazioni – uomini 16:00 JUDO – Finali

48 kg – donne, final block (ev. Assunta Scutto) 60 kg – uomini, final block (ev. Andrea Carlini) 17:00 SKATEBOARD

Finale Street maschile 17:00 CALCIO

Uomini, fase a gironi (2 partite) 17:00 HOCKEY SU PRATO

19:00 SURF

1° Round (Leonardo Fioravanti) 19:00 PALLAMANO

Uomini, fase a gironi (2 partite) 19:00 SCHERMA

Finali Spada individuale donne (ev. Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio) Finali Sciabola individuale uomini (ev. Luca Curatoli, Luigi Samele, Michele Gallo) 19:00 CALCIO

Uomini, fase a gironi (2 partite) 20:00 PUGILATO

54 kg femminile eliminatorie (Sirine Chaarabi) 60 kg femminile eliminatorie (Alessia Mesano) 80 kg maschile eliminatorie (Salvatore Cavallaro) 20:00 GINNASTICA ARTISTICA

Qualificazioni – uomini (Italia) 20:30 NUOTO

100 m farfalla – donne, semifinali (ev. Costanza Cocconcelli, Viola Scotto Di Carlo) 400m stile libero – finale maschile (ev. Marco De Tullio, Matteo Lamberti) 400m stile libero – donne, finale 100 rana – uomini – semifinali (ev. Ludovico Blu Art Viberti, Nicolò Martinenghi) Staffetta 4x100m stile libero – donne, finale (ev. Italia) Staffetta 4×100 stile libero – finale maschile (ev. Italia) 21:00 CALCIO

A che ora gioca Paolini oggi alle Olimpiadi di Parigi

Il torneo di tennis ai Giochi sarà uno dei più seguiti viste le straordinarie performance dei nostri atleti e delle nostre atlete. Occhi puntati per quanto ci riguarda sul torneo femminile dopo il forfeit di Jannik Sinner per tonsillite. Le speranze di successo restano tutte sulle spalle di Jasmine Paolini, recente finalista a Wimbledon. Per il torneo singolare maschile al posto di Jannik ci sarà Vavassori. Il 1° turno è in programma alle 12:00 per i singolari maschili e femminili.

Dove vedere le gare di nuoto con Martinenghi

Nicolò Martinenghi punta alla finale dei 100 rana (a Tokyo 2020 fu bronzo) e scende in acqua nella mattinata per le batterie. Se tutto va come ci si aspetta per lui poi appuntamento alla sera, attorno alle 20:30 per la semifinale. Per Simona Quadarella le speranze di medaglia non sono più per la 400 stile libero femminile: la nuotatrice azzurra ha deciso di rinunciare concentrandosi esclusivamente negli 800 e nei 1.500 stile libero. Le gare di nuoto e tutte quelle degli altri azzurri e azzurre impegnati in vasca a Parigi sono visibili in chiaro su Rai 2 e Rai Sport in TV e su RaiPlay per lo streaming in chiaro.

Italia-Brasile di volley maschile in chiaro sulla Rai, canale e orario

Appuntamento delicatissimo anche per la nazionale maschile di volley con gli uomini di De Giorgi impegnati contro i campioni brasiliani per un debutto difficilissimo con cui iniziare il torneo olimpico parigino. Italia-Brasile inizierà alle ore 9:00 e sarà uno degli eventi che apre la giornata a cinque cerchi. Partita visibile in chiaro su Rai 2, senza costi aggiuntivi.