Olimpiadi oggi in diretta, medaglie live e risultati Italia: semifinale sciabola femminile Italia-Francia 9-15 Irma Testa sul ring, Simona Quadarella bronzo 800sl

Nella notte tra venerdì e sabato si sono assegnate altre medaglie alle Olimpiadi di Tokyo e hanno gareggiato altri atleti italiani. Una nuova medaglia è arrivata nel nuoto dove Simona Quadarella ha sorpreso tutti e si è conquistata il podio col terzo posto negli 800 stile libero femminili. Una medaglia di bronzo dove l'azzurra si riscatta dopo il quinto posto nei 1500. L'oro è anfato alla favorita statunitense Ledecky, argento per l'australiana Titmus.

Sempre nel nuoto nella notte, Lorenzo Zazzeri si è ancora una volta superato: dopo l'argento in staffetta 4×10 sl, è volato in finale dei 50 sl con il settimo tempo in 21″75. Medaglia di legno per la staffetta 4×100 mista uomini-donne dove c'era anche Federica Pellegrini, che sfiora il podio con un 4° posto in 3'39″28.

Dall'atletica buone sensazioni arrivano dalla prestazione di Yadis Pedroso che si qualifica per le semifinali dei 400 ostacoli con il terzo tempo di ripescaggio dove troverà anche Olivieri, pronti a giocarsi tutte le chance per entrare nella sfida finale. Sempre negli ostacoli, 100hs, Luminosa Bogliolo si prede la terza posizione nella propria batteria e avanza alle semifinali. Ottima prova anche per Daisy Osakue che fa registrare il record italiano nel lancio del disco con 63,66 metri. Nel judo, purtroppo, Italia eliminata al primo turno da Israele per 4-3 nella prova a squadre mista.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Tokyo 2020 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Simona Quadarella si prende il bronzo nella finale 800 sl alle Olimpiadi di Tokyo 45 minuti fa

0 nuovi aggiornamenti