Olimpiadi 2026 LIVE, risultati di Milano Cortina in diretta e medaglie degli italiani in gara: Goggia, Brignone e Ghiotto ci provano

I risultati delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 in diretta: gli italiani in gara oggi e il medagliere aggiornato con l'Italia prima con un oro, un argento e un bronzo. Diretta TV e streaming in chiaro su Rai Due e Rai Play, oltre che su Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1, Eurosport2, DAZN. Gareggeranno oggi Sofia Goggia, Federica Brignone nella discesa libera, ma anche Davide Ghiotto nel pattinaggio di velocità; occhi puntati anche sulla staffetta mista di biathlon con Lisa Vittozzi, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer e Dorothea Wierer, e sul doppio misto di curling Constantini/Mosaner. Le gare di oggi:
08:00 Slittino – Singolo donne Allenamento ufficiale
09:00 Snowboard – PGS donne Qualificazione
09:30 Snowboard – PGS uomini Qualificazione
10:05 Curling – Girone Doppio misto Sessione 10 – Campo A (Norvegia-Cechia)
10:05 Curling – Girone Doppio misto Sessione 10 – Campo B (Estonia-Corea)
11:30 Sci alpino – Discesa donne (Goggia, Brignone, Delago, Pirovano)
12:30 Sci di fondo – Skiathlon 10 + 10 km uomini (Pellegrino)
13:00 Snowboard – Gigante parallelo D Ottavi di finale (Dalmasso)
13:24 Snowboard – Gigante parallelo U Ottavi di finale (Fischnaller, March, Bormolini)
13:30 Slittino – Doppio uomini Allenamento ufficiale
13:48 Snowboard – PGS donne Quarti di finale
14:00 Snowboard – PGS uomini Quarti di finale
14:05 Biathlon – Staffetta mista 4 x 6 km (U+D) (Vittozzi, Wierer, Giacomel, Hofer)
14:12 Snowboard – Gigante parallelo donne Semifinali
14:19 Snowboard – Gigante parallelo uomini Semifinali
14:26 Snowboard – Gigante parallelo donne Finali
14:35 Curling – Girone Doppio misto Sessione 11 – Campo A (Canada-Svezia)
14:35 Curling – Girone Doppio misto Sessione 11 – Campo B (Gran Bretagna-Svizzera)
14:35 Curling – Girone Doppio misto Sessione 11 – Campo C (Stati Uniti-Estonia)
14:35 Curling – Girone Doppio misto Sessione 11 – Campo D (Italia-Cechia)
14:36 Snowboard – Gigante parallelo uomini Finali
14:46 Slittino – Doppio donne Allenamento ufficiale
16:00 Pattinaggio di velocità – 5000 m uomini (Ghiotto)
16:30 Salto con gli sci – Trampolino piccolo donne – All. uff. 3
16:40 Hockey su ghiaccio – Donne Turno prelim. – Gruppo B (Francia-Svezia)
17:00 Slittino – Singolo uomini Manche 3
18:34 Slittino – Singolo uomini Manche 4 (Fischnaller)
19:00 Salto con gli sci – Trampolino piccolo uomini – All. uff. 2
19:05 Curling – Girone Doppio misto Sessione 12 – Campo A (Italia-Gran Bretagna)
19:05 Curling – Girone Doppio misto Sessione 12 – Campo B (Svezia-Stati Uniti)
19:05 Curling – Girone Doppio misto Sessione 12 – Campo C (Svizzera-Norvegia)
19:05 Curling – Girone Doppio misto Sessione 12 – Campo D (Canada-Corea)
19:05 Curling – Girone Doppio misto Sessione 12 – Campo C (Svizzera-Norvegia)
19:05 Curling – Girone Doppio misto Sessione 12 – Campo D (Canada-Corea)
19:30 Pattinaggio di figura – Gara sq. – Coppie art.- Progr. libero
19:30 Snowboard – Big air donne Qualificazione
20:45 Pattinaggio di figura – Gara a squadre – Singolo femminile – PL
21:10 Hockey su ghiaccio – Donne Turno prelim. – Gruppo A (Cechia-Finlandia)
21:55 Pattinaggio di figura – Gara squadre – Singolo maschile – PL
Risultati Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: il medagliere aggiornato prima delle gare di oggi
Il medagliere delle Olimpiadi di Milano-Cortina, vede l’Italia prima con un oro, un argento e un bronzo, ottenuti da Lollobrigida, Franzoni e Paris. A pari merito Giappone e Norvegia.
Il medagliere delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, la classifica dopo la prima giornata
- Italia 1 oro, 1 argento, 1 bronzo (3 totali)
- Giappone 1 oro, 1 argento, 1 bronzo (3)
- Norvegia 1 oro, 1 argento, 1 bronzo (3)
- Svezia 1 oro, 1 argento, 0 bronzo (2)
- Svizzera 1 oro, 0 argento, 0 bronzo (1)
- Slovenia 0 oro, 1 argento, 0 bronzo (1)
- Canada 0 oro, 0 argento, 1 bronzo (1)
- Cina 0 oro, 0 argento, 1 bronzo (1)
Dove vedere le gare delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 in tv e in streaming
La diretta televisiva in chiaro sarà garantita da Rai 2 nelle fasce orarie 09.00-13.00, 13.15-20.30 e 21.00-23.00, affiancata da Rai Sport che coprirà gli spazi 13.00-13.30, 14.05-15.40 e 20.30-21.05. Sarà attivo anche lo streaming gratuito su Rai Play. Per gli abbonati, la copertura integrale è disponibile sulle piattaforme Discovery Plus, DAZN, HBO Max, Eurosport 1 ed Eurosport 2.
Il programma di oggi alle Olimpiadi invernali: gli italiani in gara a Milano-Cortina
Grande curiosità per la discesa libera femminile dello sci alpino con Goggia, Brignone, Delago, Pirovano che proveranno a salire sul podio. Attenzione anche a Davide Ghiotto nel pattinaggio di velocità 5mila metri. In gara anche Fischnaller, March, Bormolini e Dalmasso nello snowboard e la coppia Mosander-Constantini, nel curling Vittozzi, Wierer, Giacomel, Hofer nella staffetta mista di biathlon e Pellegrino nello skiathlon
A che ora iniziano le gare oggi a Milano-Cortina: si inizia con lo Snowboard, ci provano Dalmasso, Caffont, Coratti e Valle
La prima gara in programma oggi domenica 8 febbraio è quella valida per le qualificazioni dello Snowboard, PGS femminile. A rappresentare l’Italia a partire dalle 9 Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Sofia Valle. In precedenza dalle 8, spazio allo slittino femminile con il singolo.
Olimpiadi Invernali 2026, le gare di oggi a Milano-Cortina: orari tv dell'8 febbraio
Domenica ricca di gare alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Seconda giornata di prove, con otto titoli in palio. Attenzione soprattutto alla discesa libera femminile di sci con Goggia e Brignone, passando poi per skiathlon maschile, pattinaggio di velocità snowboard, staffetta mista di biathlon e così via. Diretta TV in chiaro su Rai 2 (9.00-13.00, 13.15-20.30, 21.00-23.00) e Rai Sport (13.00-13.30, 14.05-15.40, 20.30-21.05) e in streaming su Rai Play. Possibile seguire tutto in abbonamento su Discovery Plus, DAZN, HBO Max, Eurosport1, Eurosport2.
Ecco l'elenco completo delle gare di oggi, con tutti gli italiani impegnati:
