Olimpiadi 2026 LIVE, risultati di Milano Cortina in diretta e medaglie degli italiani in gara: Goggia, Brignone e Ghiotto ci provano

I risultati delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 in diretta: gli italiani in gara oggi e il medagliere aggiornato con l'Italia prima con un oro, un argento e un bronzo. Diretta TV e streaming in chiaro su Rai Due e Rai Play, oltre che su Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1, Eurosport2, DAZN. Gareggeranno oggi Sofia Goggia, Federica Brignone nella discesa libera, ma anche Davide Ghiotto nel pattinaggio di velocità; occhi puntati anche sulla staffetta mista di biathlon con Lisa Vittozzi, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer e Dorothea Wierer, e sul doppio misto di curling Constantini/Mosaner. Le gare di oggi:

08:00 Slittino – Singolo donne Allenamento ufficiale

09:00 Snowboard – PGS donne Qualificazione

09:30 Snowboard – PGS uomini Qualificazione

10:05 Curling – Girone Doppio misto Sessione 10 – Campo A (Norvegia-Cechia)

10:05 Curling – Girone Doppio misto Sessione 10 – Campo B (Estonia-Corea)

11:30 Sci alpino – Discesa donne (Goggia, Brignone, Delago, Pirovano)

12:30 Sci di fondo – Skiathlon 10 + 10 km uomini (Pellegrino)

13:00 Snowboard – Gigante parallelo D Ottavi di finale (Dalmasso)

13:24 Snowboard – Gigante parallelo U Ottavi di finale (Fischnaller, March, Bormolini)

13:30 Slittino – Doppio uomini Allenamento ufficiale

13:48 Snowboard – PGS donne Quarti di finale

14:00 Snowboard – PGS uomini Quarti di finale

14:05 Biathlon – Staffetta mista 4 x 6 km (U+D) (Vittozzi, Wierer, Giacomel, Hofer)

14:12 Snowboard – Gigante parallelo donne Semifinali

14:19 Snowboard – Gigante parallelo uomini Semifinali

14:26 Snowboard – Gigante parallelo donne Finali

14:35 Curling – Girone Doppio misto Sessione 11 – Campo A (Canada-Svezia)

14:35 Curling – Girone Doppio misto Sessione 11 – Campo B (Gran Bretagna-Svizzera)

14:35 Curling – Girone Doppio misto Sessione 11 – Campo C (Stati Uniti-Estonia)

14:35 Curling – Girone Doppio misto Sessione 11 – Campo D (Italia-Cechia)

14:36 Snowboard – Gigante parallelo uomini Finali

14:46 Slittino – Doppio donne Allenamento ufficiale

16:00 Pattinaggio di velocità – 5000 m uomini (Ghiotto)

16:30 Salto con gli sci – Trampolino piccolo donne – All. uff. 3

16:40 Hockey su ghiaccio – Donne Turno prelim. – Gruppo B (Francia-Svezia)

17:00 Slittino – Singolo uomini Manche 3

18:34 Slittino – Singolo uomini Manche 4 (Fischnaller)

19:00 Salto con gli sci – Trampolino piccolo uomini – All. uff. 2

19:05 Curling – Girone Doppio misto Sessione 12 – Campo A (Italia-Gran Bretagna)

19:05 Curling – Girone Doppio misto Sessione 12 – Campo B (Svezia-Stati Uniti)

19:05 Curling – Girone Doppio misto Sessione 12 – Campo C (Svizzera-Norvegia)

19:05 Curling – Girone Doppio misto Sessione 12 – Campo D (Canada-Corea)

19:30 Pattinaggio di figura – Gara sq. – Coppie art.- Progr. libero

19:30 Snowboard – Big air donne Qualificazione

20:45 Pattinaggio di figura – Gara a squadre – Singolo femminile – PL

21:10 Hockey su ghiaccio – Donne Turno prelim. – Gruppo A (Cechia-Finlandia)

21:55 Pattinaggio di figura – Gara squadre – Singolo maschile – PL