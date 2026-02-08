L’impresa di Lorello, vince il bronzo a sorpresa nel pattinaggio di velocità all’esordio olimpico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 regalano un'altra gioia immensa agli azzurri che sorridono anche nel pattinaggio di velocità maschile con la medaglia di bronzo di Riccardo Lorello: è stata una sorpresa pazzesca per il classe 2002 che si è piazzato all'ultimo gradino del podio nell'arena di Rho, città in cui è nato e cresciuto. Dopo l'oro di Francesca Lollobrigida dei 3000m di pattinaggio di velocità ci pensa a sorprendere tutti con un terzo posto inatteso, dietro soltanto ai più grandi di questa disciplina.

È il debutto ai Giochi per lui e lo ricorderà per sempre grazie a una gara assurda che a momenti rischiava di fargli vincere la medaglia più prestigiosa. Lo hanno battuto due campioni come Eitrem (primo posto e nuovo record olimpico) e Metodej Jilek, giganti e favoriti per la vittoria finale che non si aspettavano assolutamente di doversela vedere con il terzo incomodo.

Esordio olimpico pazzesco per Lorello

La medaglia di bronzo vale tantissimo per il giovane pattinatore che è diventato una delle più grandi sorprese della spedizione azzurra di Giochi. Nessuno si aspettava da lui un risultato così grande, dato che è al debutto assoluto nella competizione, ma ha sbalordito il mondo intero con una prova di spessore, con un tempo di 06:09.22 che gli ha permesso di superare atleti molto più esperti di lui come Ghiotto che si è accontentato del quarto posto.

Lorello vince il bronzo nel pattinaggio di velocità al debutto alle Olimpiadi

Lorello si era già distinto ai campionati europei, dove era diventato l'italiano più giovane di sempre a salire sul podio in un evento di pista lunga, segnale incoraggiante per tutto il movimento azzurro che pensa già al futuro. È stato premiato a stella del basket spagnolo Pau Gasol, davanti alla sua famiglia e a casa sua, emozione tripla per un giovane atleta che è riuscito a fare qualcosa di davvero straordinario.

Ha scoperto questo sport durante il lockdown

La storia di Lorello è pazzesca e la sua passione per il pattinaggio di velocità nasce soltanto pochi anni fa. Fino ai 19 anni aveva gareggiato solo nel pattinaggio a rotelle ma poi, impossibilitato ad allenarsi durante il lockdown del 2020, si trasferì in Trentino per provare i pattini da ghiaccio: fu amore a prima vista e nel giro di pochi anni riuscì già a vincere medaglie importanti come l'oro alle Universiadi 2023 e l'argento agli Europei di poche settimane fa davanti a Ghiotto.