Olimpiadi 2026 oggi in TV, orari, programma e italiani in gara a Milano Cortina: debutto di Goggia e Brignone

Il programma delle Olimpiadi 2026 di oggi 8 febbraio: Goggia e Brignone si giocano una medaglia nella discesa libera femminile. Orari, italiani in gara e dove vederli in TV in chiaro e streaming.

Nel programma di oggi, domenica 8 febbraio, delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina gli atleti italiani si giocano medaglie importanti: gli occhi saranno puntati soprattutto su Sofia Goggia e Federica Brignone nello sci alpino, molto atteso anche per vedere in azione Lindsey Vonn dopo la rottura del crociato in Svizzera a pochi giorni dai giochi. Davide Ghiotto sarà protagonista nel pattinaggio di velocità, mentre Lukas Hofer, Tommaso Giacomel, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer formeranno il quartetto per la staffetta mista del biathlon. Anche Stefania Constantini e Amos Mosaner saranno protagonisti ancora con il curling. Tutte le gare saranno visibili in diretta tv, in base alla programmazione, su Rai 2 e Rai Sport HD, mentre la cerimonia andrà in onda su Rai 1. In streaming (gratis) su Rai Play, in abbonamento su Eurosport, Discovery+, DAZN, HBO Max, TIMVision e Prime Video Channels.

Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, programma e orari delle gare dell'8 febbraio

Ci sono in ballo medaglie importantissime in questa prima domenica dei Giochi che vedrà in azione tutti i protagonisti più attesi. Il primo impegno sarà alle ore 8:00 con l'allenamento ufficiale dello slittino, mentre la prima medaglia di giornata verrà messa in palio a partire dalle 11:30 con la discesa libera femminile dello sci alpino. Alle 14:05 comincerà la staffetta mista di biathlon e si andrà avanti con le gare fino alle 21:55, quando ci sarò in palio la medaglia nel pattinaggio di figura.

08:00 Slittino – Singolo donne Allenamento ufficiale

09:00 Snowboard – PGS donne Qualificazione

09:30 Snowboard – PGS uomini Qualificazione

10:05 Curling – Girone Doppio misto Sessione 10 – Campo A (Norvegia-Cechia)

10:05 Curling – Girone Doppio misto Sessione 10 – Campo B (Estonia-Corea)

11:30 Sci alpino – Discesa donne (Goggia, Brignone, Delago, Pirovano)

12:30 Sci di fondo – Skiathlon 10 + 10 km uomini (Pellegrino)

13:00 Snowboard – Gigante parallelo D Ottavi di finale (Dalmasso)

13:24 Snowboard – Gigante parallelo U Ottavi di finale (Fischnaller, March, Bormolini)

13:30 Slittino – Doppio uomini Allenamento ufficiale

13:48 Snowboard – PGS donne Quarti di finale

14:00 Snowboard – PGS uomini Quarti di finale

14:05 Biathlon – Staffetta mista 4 x 6 km (U+D) (Vittozzi, Wierer, Giacomel, Hofer)

14:12 Snowboard – Gigante parallelo donne Semifinali

14:19 Snowboard – Gigante parallelo uomini Semifinali

14:26 Snowboard – Gigante parallelo donne Finali

14:35 Curling – Girone Doppio misto Sessione 11 – Campo A (Canada-Svezia)

14:35 Curling – Girone Doppio misto Sessione 11 – Campo B (Gran Bretagna-Svizzera)

14:35 Curling – Girone Doppio misto Sessione 11 – Campo C (Stati Uniti-Estonia)

14:35 Curling – Girone Doppio misto Sessione 11 – Campo D (Italia-Cechia)

14:36 Snowboard – Gigante parallelo uomini Finali

14:46 Slittino – Doppio donne Allenamento ufficiale

16:00 Pattinaggio di velocità – 5000 m uomini (Ghiotto)

16:30 Salto con gli sci – Trampolino piccolo donne – All. uff. 3

16:40 Hockey su ghiaccio – Donne Turno prelim. – Gruppo B (Francia-Svezia)

17:00 Slittino – Singolo uomini Manche 3

18:34 Slittino – Singolo uomini Manche 4 (Fischnaller)

19:00 Salto con gli sci – Trampolino piccolo uomini – All. uff. 2

19:05 Curling – Girone Doppio misto Sessione 12 – Campo A (Italia-Gran Bretagna)

19:05 Curling – Girone Doppio misto Sessione 12 – Campo B (Svezia-Stati Uniti)

19:05 Curling – Girone Doppio misto Sessione 12 – Campo C (Svizzera-Norvegia)

19:05 Curling – Girone Doppio misto Sessione 12 – Campo D (Canada-Corea)

19:30 Pattinaggio di figura – Gara sq. – Coppie art.- Progr. libero

19:30 Snowboard – Big air donne Qualificazione

20:45 Pattinaggio di figura – Gara a squadre – Singolo femminile – PL

21:10 Hockey su ghiaccio – Donne Turno prelim. – Gruppo A (Cechia-Finlandia)

21:55 Pattinaggio di figura – Gara squadre – Singolo maschile – PL

Gli italiani impegnati in gara: Goggia e Brignone si giocano una medaglia

L'attenzione massima sarà sulla discesa libera femminile dello sci alpino con quattro italiane in gara: Goggia, Brignone, Delago, Pirovano si giocheranno la possibilità di vincere una medaglia, così come Vittozzi, Wierer, Giacomel, Hofer nella staffetta mista di biathlon e Pellegrino nello skiathlon. In gara ci saranno anche Fischnaller, March, Bormolini e Dalmasso nello snowboard e Ghiotto nel pattinaggio di velocità, oltre a Costantini e Mosaner nel curling che sfideranno Cechia e Gran Bretagna.

Dove vedere le gare delle Olimpiadi invernali 2026 in diretta tv e streaming

Tutte le gare delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono trasmesse in diretta tv e in chiaro sui canali Rai. Dalle 8:30 ci sarà la trasmissione su Rai 2 dove verranno trasmesse le gare più importanti, mentre su Rai Sport HD (canale numero 58 del digitale terrestre) la programmazione comincerà dalle 13:00 e proseguirà fino alle gare della sera. La copertura televisiva si completa con le emittenti visibili solo agli abbonati: Eurosport, Discovery+, DAZN, HBO Max, TIMVision e Prime Video Channels. Sulle app delle piattaforme citate si potranno seguire anche le Olimpiadi di Milano-Cortina in streaming. Senza costi aggiuntivi anche la diretta online sulla piattaforma di RaiPlay.