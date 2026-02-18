Olimpiadi in diretta LIVE, le gare oggi a Milano Cortina: slalom con Della Mea, Vittozzi e Wierer per l’oro con il biathlon

Le gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 in diretta: le sfide degli italiani oggi, 18 febbraio e il medagliere aggiornato. Slalom speciale femminile con Della Mea in mattinata, poi tocca alle azzurre del biathlon con Vittozzi e Wierer che sognano una medaglia. In serata Sieghel nello short track. Per vedere le gare delle Olimpiadi in diretta tv e streaming: appuntamento dalle ore 9 su Rai 2 in chiaro e su Eurosport.
09:05 – Curling: Cina-Danimarca (Round robin torneo femminile)
09:05 – Curling: Stati Uniti-Gran Bretagna (Round robin torneo femminile)
09:05 – Curling: Svezia-Corea (Round robin torneo femminile)
09:45 – Sci di fondo: Qualificazioni sprint a squadre tecnica libera femminile
10:00 – Sci alpino: Slalom speciale femminile (1ª manche)
10:15 – Sci di fondo: Qualificazioni sprint a squadre tecnica libera maschile
11:30 – Sci freestyle: Finale aerials femminile (Finale 1 e 2 a seguire)
11:45 – Sci di fondo: Finali sprint a squadre tecnica libera femminile
12:10 – Hockey su ghiaccio: Slovacchia-X (Quarti di finale torneo maschile)
12:15 – Sci di fondo: Finali sprint a squadre tecnica libera maschile
12:30 – Snowboard: Finale slopestyle maschile (1ª, 2ª e 3ª manche a seguire)
13:30 – Sci alpino: Slalom speciale femminile (2ª manche)
14:05 – Curling: Italia-Canada (Round robin torneo maschile)
14:05 – Curling: Cina-Cechia (Round robin torneo maschile)
14:05 – Curling: Norvegia-Svizzera (Round robin torneo maschile)
14:05 – Curling: Stati Uniti-Gran Bretagna (Round robin torneo maschile)
14:45 – Biathlon: Staffetta 4×6 km femminile
16:40 – Hockey su ghiaccio: Canada-X (Quarti di finale torneo maschile)
18:10 – Hockey su ghiaccio: Finlandia-X (Quarti di finale torneo maschile)
19:05 – Curling: Gran Bretagna-Giappone (Round robin torneo femminile)
19:05 – Curling: Svizzera-Danimarca (Round robin torneo femminile)
19:05 – Curling: Canada-Italia (Round robin torneo femminile)
19:05 – Curling: Cina-Svezia (Round robin torneo femminile)
20:15 – Short track: 500 m maschili (Quarti di finale)
20:44 – Short track: 500 m maschili (Semifinali)
20:51 – Short track: Staffetta 3.000 m femminile (Finale B)
21:00 – Short track: Staffetta 3.000 m femminile (Finale A)
21:10 – Hockey su ghiaccio: Stati Uniti-X (Quarti di finale torneo maschile)
21:27 – Short track: 500 m maschili (Finale B)
21:32 – Short track: 500 m maschili (Finale A)
Risultati Olimpiadi 2026: il medagliere aggiornato prima delle gare di oggi
- Norvegia 14 ori, 8 argento, 9 bronzi (31 totali)
- Italia 9 ori, 4 argenti, 11 bronzi (24)
- Stati Uniti 6 ori, 10 argenti, 5 bronzi (21)
- Paesi Bassi 6 ori, 6 argenti, 1 bronzi (13)
- Germania 5 ori, 8 argenti, 7 bronzo (20)
- Austria 5 ori, 8 argenti, 4 bronzo (17)
- Francia 5 oro, 7 argenti, 4 bronzo (16)
- Svezia 5 ori, 6 argenti, 1 bronzo (12)
- Svizzera 5 ori, 2 argento, 3 bronzi (10)
- Giappone 4 ori, 5 argenti, 10 bronzi (19)
Dove vedere le gare delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 in tv e in streaming
Le Olimpiadi di Milano Cortina si possono vedere in chiaro sui canali Rai. Il canale olimpico è Rai 2, che trasmette gli eventi dalle 9 alle 23:40. Ma le gare si potranno seguire anche su RaiSport, canale 58 del digitale terrestre. Streaming gratis per RaiPlay. Eurosport trasmetterà ogni singolo evento di ogni giornata di eventi. Il canale è visibile in TV e streaming da parte degli abbonati di DAZN, Discovery+, HBO Max, Prime Video Channels e TIMVision.
In mattinata scattano le gare in questa giornata a Milano e Cortina, dove alle ore 10 prenderà il via lo slalom speciale femminile con Mikaela Shiffrin che cerca il riscatto, ma occhio alle sorprese, magari una di queste sarà Laura Della Mea, la più forte delle azzurre.
