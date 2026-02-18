Olimpiadi in diretta LIVE, le gare oggi a Milano Cortina: slalom con Della Mea, Vittozzi e Wierer per l’oro con il biathlon

Le gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 in diretta: le sfide degli italiani oggi, 18 febbraio e il medagliere aggiornato. Slalom speciale femminile con Della Mea in mattinata, poi tocca alle azzurre del biathlon con Vittozzi e Wierer che sognano una medaglia. In serata Sieghel nello short track. Per vedere le gare delle Olimpiadi in diretta tv e streaming: appuntamento dalle ore 9 su Rai 2 in chiaro e su Eurosport.

