sport
video suggerito
Live

Olimpiadi in diretta LIVE, le gare oggi a Milano Cortina: slalom con Della Mea, Vittozzi e Wierer per l’oro con il biathlon

Giorno 16 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 18 febbraio con le sfide degli italiani e il medagliere aggiornato. Vittozzi e Wierer nel biathlon, Sieghel nello short track. In mattinata lo slalom.

Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
18 Febbraio 2026 6:00
Ultimo agg. 8:01
0 CONDIVISIONI
Immagine

Le gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 in diretta: le sfide degli italiani oggi, 18 febbraio e il medagliere aggiornato. Slalom speciale femminile con Della Mea in mattinata, poi tocca alle azzurre del biathlon con Vittozzi e Wierer che sognano una medaglia. In serata Sieghel nello short track. Per vedere le gare delle Olimpiadi in diretta tv e streaming: appuntamento dalle ore 9 su Rai 2 in chiaro e su Eurosport.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Olimpiadi Invernali 2026
07:00

Il programma di oggi alle Olimpiadi invernali: gli italiani in gara a Milano-Cortina

09:05 – Curling: Cina-Danimarca (Round robin torneo femminile)
09:05 – Curling: Stati Uniti-Gran Bretagna (Round robin torneo femminile)
09:05 – Curling: Svezia-Corea (Round robin torneo femminile)
09:45 – Sci di fondo: Qualificazioni sprint a squadre tecnica libera femminile
10:00 – Sci alpino: Slalom speciale femminile (1ª manche)
10:15 – Sci di fondo: Qualificazioni sprint a squadre tecnica libera maschile
11:30 – Sci freestyle: Finale aerials femminile (Finale 1 e 2 a seguire)
11:45 – Sci di fondo: Finali sprint a squadre tecnica libera femminile
12:10 – Hockey su ghiaccio: Slovacchia-X (Quarti di finale torneo maschile)
12:15 – Sci di fondo: Finali sprint a squadre tecnica libera maschile
12:30 – Snowboard: Finale slopestyle maschile (1ª, 2ª e 3ª manche a seguire)
13:30 – Sci alpino: Slalom speciale femminile (2ª manche)
14:05 – Curling: Italia-Canada (Round robin torneo maschile)
14:05 – Curling: Cina-Cechia (Round robin torneo maschile)
14:05 – Curling: Norvegia-Svizzera (Round robin torneo maschile)
14:05 – Curling: Stati Uniti-Gran Bretagna (Round robin torneo maschile)
14:45 – Biathlon: Staffetta 4×6 km femminile
16:40 – Hockey su ghiaccio: Canada-X (Quarti di finale torneo maschile)
18:10 – Hockey su ghiaccio: Finlandia-X (Quarti di finale torneo maschile)
19:05 – Curling: Gran Bretagna-Giappone (Round robin torneo femminile)
19:05 – Curling: Svizzera-Danimarca (Round robin torneo femminile)
19:05 – Curling: Canada-Italia (Round robin torneo femminile)
19:05 – Curling: Cina-Svezia (Round robin torneo femminile)
20:15 – Short track: 500 m maschili (Quarti di finale)
20:44 – Short track: 500 m maschili (Semifinali)
20:51 – Short track: Staffetta 3.000 m femminile (Finale B)
21:00 – Short track: Staffetta 3.000 m femminile (Finale A)
21:10 – Hockey su ghiaccio: Stati Uniti-X (Quarti di finale torneo maschile)
21:27 – Short track: 500 m maschili (Finale B)
21:32 – Short track: 500 m maschili (Finale A)

A cura di Alessio Morra
08:00

Risultati Olimpiadi 2026: il medagliere aggiornato prima delle gare di oggi

  1. Norvegia 14 ori, 8 argento, 9 bronzi (31 totali)
  2. Italia 9 ori, 4 argenti, 11 bronzi (24)
  3. Stati Uniti 6 ori, 10 argenti, 5 bronzi (21)
  4. Paesi Bassi 6 ori, 6 argenti, 1 bronzi (13)
  5. Germania 5 ori, 8 argenti, 7 bronzo (20)
  6. Austria 5 ori, 8 argenti, 4 bronzo (17)
  7. Francia 5 oro, 7 argenti, 4 bronzo (16)
  8. Svezia 5 ori, 6 argenti, 1 bronzo (12)
  9. Svizzera 5 ori, 2 argento, 3 bronzi (10)
  10. Giappone 4 ori, 5 argenti, 10 bronzi (19)
A cura di Alessio Morra
07:30

Dove vedere le gare delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 in tv e in streaming

Le Olimpiadi di Milano Cortina si possono vedere in chiaro sui canali Rai. Il canale olimpico è Rai 2, che trasmette gli eventi dalle 9 alle 23:40. Ma le gare si potranno seguire anche su RaiSport, canale 58 del digitale terrestre. Streaming gratis per RaiPlay. Eurosport trasmetterà ogni singolo evento di ogni giornata di eventi. Il canale è visibile in TV e streaming da parte degli abbonati di DAZN, Discovery+, HBO Max, Prime Video Channels e TIMVision.

A cura di Alessio Morra
06:30

A che ora iniziano le gare oggi a Milano-Cortina: si parte con lo slalom femminile e la sfida tra Shiffrin e Rast

In mattinata scattano le gare in questa giornata a Milano e Cortina, dove alle ore 10 prenderà il via lo slalom speciale femminile con Mikaela Shiffrin che cerca il riscatto, ma occhio alle sorprese, magari una di queste sarà Laura Della Mea, la più forte delle azzurre.

A cura di Alessio Morra
06:00

Olimpiadi Invernali 2026, le gare di oggi a Milano-Cortina: orari tv il 18 febbraio

In questo mercoledì 18 febbraio l'Italia proverà a vincere ancora altre medaglie alle Olimpiadi di Milano Cortina. Si parte alle 10 con lo slalom femminile, Della Mea la migliore delle azzurre. In mattinata anche lo sci di fondo con Pellegrino e Barp. Poi toccherà al biathlon, con la promettente staffetta femminile dalle 14:45. In giornata il curling maschile e femminile. Mentre in serata toccherà a Sieghel nello short track.

A cura di Alessio Morra
Notizie
Sport invernali
0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
sport
api url views