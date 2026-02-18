Olimpiadi Invernali 2026 oggi in TV, orari e programma degli italiani in gara il 18 febbraio

L’Italia prova a vincere altre medaglie nella giornata di oggi, 18 febbraio. Riflettori puntati sullo slalom speciale, sulla staffetta di biathlon e sullo short track. Diretta TV in chiaro su Rai 2 e Rai Sport HD, su Eurosport per gli abbonati.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Otto medaglie in palio nella giornata di oggi con altrettante finali che renderanno ancora più ricco il medagliere delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. In mattinata c'è lo slalom speciale femminile con tre azzurre in gara. Chance di medaglie con Pellegrino e Barp nello sprint a squadra di sci di fondo e soprattutto nel biathlon con la staffetta femminile, con Wierer e Vittozzi. In serata l'Italia ha chance nello short track con Pietro Sighel. Diretta TV delle gare su Rai 2 e su Rai Sport HD oltre a Eurosport.

Olimpiadi 2026 oggi, programma e orari delle gare del 1u febbraio

09:05-12:05 Curling: Torneo femminile, round robin 10a sessione

09:45-10:45 Sci di fondo: Team sprint tl femminile, qualificazioni

09:45-10:45 Sci di fondo: Team sprint tl maschile, qualificazioni

10:00-12:30 Sci alpino: Slalom speciale femminile, 1a manche ( Anna Trocker, Martina Peterlini, Lara Della Mea )

) 11:30-13:05 Sci freestyle: Aerials femminili, finale

11:45-13:15 Sci di fondo: Team sprint tl femminile, finale ( Iris De Martin Pinter/Caterina Ganz )

) 11:45-13:15 Sci di fondo: Team sprint tl maschile, finale ( Elia Barp/Federico Pellegrino )

12:10-14:40 Hockey sul ghiaccio: Torneo maschile, quarti di finale

13:00-14:50 Snowboard: Slopestyle maschile, finale

13:30-15:20 Sci alpino: Slalom speciale femminile, 2a manche, finale

14:05-17:05 Curling: Torneo maschile, round robin 11a sessione ( Italia-Canada )

) 14:10-16:40 Hockey sul ghiaccio: Torneo maschile, quarti di finale

14:45-16:20 Biathlon: Staffetta 4×6 km femminile, finale ( Hannah Auchentaller , Michela Carrara , Lisa Vittozzi , Dorothea Wierer )

, , , ) 16:40-19:10 Hockey sul ghiaccio: Torneo maschile, quarti di finale

19:05-22:05 Curling: Torneo femminile, round robin 11a sessione ( Italia-Canada )

) 20:15-22:05 Short track: 500 metri maschili, quarti, semifinali e finale ( Thomas Nadalini , Lorenzo Previtali , Pietro Sighel )

, , ) 20:15-22:05 Short track: Staffetta 3000 metri femminile, finale

21:10-23:40 Hockey sul ghiaccio: Torneo maschile, quarti di finale

Gli italiani in gara oggi: Della Mea, Pellegrino, Wierer e Vittozzi

Giornata ricca con lo sci alpino, con la gara di slalom speciale femminile con Della Mea, Peterlini e Trocker. Lo sci di fondo con lo sprint a squadra: Barp e Pellegrino, e il biathlon con Vittozzi e Wierer nella 4×6 km femminile. Pietro Sieghel impegnato nello short track, nei 500 metri maschili.

Dove vedere le gare delle Olimpiadi Invernali 2026 in diretta tv e streaming

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono visibili in diretta TV e in chiaro gratis sui canali della Rai: Rai 2 è il canale che trasmette le gare dalle 9 del mattino alle 23:40; RaiSport HD canale 58 si alternerà nella programmazione. In streaming collegamenti su Rai Play. Diretta tv e online (ma in questo caso solo per abbonati) su Eurosport, canale visibile in TV e in streaming su DAZN, oltre a Discovery+, HBO Max, Prime Video Channels e TIMVision.