L'Inter ha incontrato l'agente di Ranocchia Tullio Tinti, per affrontare il tema legato al rinnovo del difensore che sembra ormai in discesa. Un'occasione anche per parlare dell'interesse dei nerazzurri per Giacomo Raspadori, il talento del Sassuolo, impegnato agli Europei con la Nazionale di Mancini. Ora calde per l'accordo definitivo Hakimi-Psg. Molto attiva la Roma, che ha sondato il terreno per Demiral, anche se l'operazione non è semplice visto le richieste della Juventus. Sul fronte portiere in uscita Pau Lopez, che piace al Marsiglia, per liberare un posto che potrebbe essere preso da Rui Patricio, connazionale di Mourinho. Il Milan lavora sia sul fronte del riscatto di Tonali, sia sull'asse con il Chelsea per il triplo colpo possibile Giroud, Ziyech, Bakayoko. La Juve è focalizzata su Locatelli, con un nuovo incontro con il Sassuolo alle porte. Ancora incertezza per la panchina della Fiorentina, dopo che la trattativa per Italiano si è raffreddata (in stand-by Farioli come possibile nuovo mister dei liguri). Si torna a parlare di Fonseca, e eventualmente di Ranieri, grande ex.