Se Hakimi ha già l'accordo totale con il Psg, l'Inter lavora sulle cifre del trasferimento dell'esterno marocchino in Francia. Si cerca l'intesa con i Bleus che sembra ormai vicina, anche se ballano 5 milioni visto: la domanda è di 70 milioni e l'offerta si è spinta per ora fino a 65. La sensazione è che si possa chiudere a breve. Ottimismo in casa Juventus per Locatelli dopo l'incontro con il Sassuolo: il club emiliano è disposto a cedere il centrocampista, valutato 40 milioni di euro e sembra gradire la possibilità di inserire una contropartita gradita come Dragusin. Juventus che inizia anche a sfoltire, con Frabotta che potrebbe muoversi in direzione Genoa. Occhi puntati anche sulla Roma: un obiettivo molto gradito a Mourinho è l'esterno offensivo dell'Eintracht Kostic.